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【職場熱話】失業半年獲面試 被HR問到「口啞啞」 見工被問「真空期」 應該點答？

環球政經 22:17 2021/01/19

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有網友失業半年，終獲面試機會，但見工時被對方問沒有工作的半年做什麼，網友形容自己被問到「口啞啞」不懂回答，出帖求助。有網民質疑半年沒有工作，會讓僱主留下差印象？有人教回答「疫情」所累，事實現時失業半年不是奇事。不過有網民教路，說要照顧患癌家人，對方應該不會「反駁」，但信不信是另一回事。

有網民指，人事部信不信解釋是其次，最重要如何回答反映見工者究竟對這份工作有幾着緊，想不想來做。如果履歷及工作經驗都附合，都有機會的。但有網民就勸只有香港僱主才介意工作真空期，外國老闆根本不介意，他甚至老實答半年去了旅行。

 

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責任編輯：鄭靜珊

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