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【Prada普拉達】代言人鄭爽陷代孕棄養醜聞 Prada解除合作今日股價反彈3%

Hot Talk 21:11 2021/01/19

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內地女藝人鄭爽陷代孕棄養醜聞，Prada最新宣布解除與其所有合作關係。

內地女藝人鄭爽代孕棄養醜聞引發軒然大波，招致網民猛烈抨擊。奢侈品品牌Prada普拉達 （01913） 在本月11月剛剛宣布鄭爽成為品牌代言人，最新受事件牽連，Prada股價昨跌1.7%，今早曾再急跌5%，惟全日倒升，收漲3.1%，報47.65元，成交6,572萬元。

Prada今日晚間在微博宣布，Prada集團已終止與鄭爽的所有合作關係，意味鄭爽僅僅擔任Prada代言人9日。

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張爽舊愛張恒周一（18日）在微博發文稱，滯留美國逾1年並非因網傳的詐騙、借高利貸、逃避債款等，而是「必須照顧並保護兩個年幼無辜的小生命」。隨後兩名嬰兒的出生證明被曝光，男嬰2019年12月在美國科羅拉多州出生，女嬰去年1月在內華達州出生，張恒、鄭爽分別為兩名嬰兒的父母親。

因代孕在中國違法，鄭爽牽涉其中已引發爭議，隨後一段男女雙方家庭的錄音在互聯網流傳，女方家庭棄養嬰兒的態度引發激烈批評。內地官媒央視今日也發文稱，代孕在中國被明令禁止，「其對生命的漠視令人髮指」。

鄭爽今日在微博回應表示，「在中國的法律程序中，我們屢屢拒絕以曝光隱私的勒索。在美國的法律程序中，我也率先維權。」

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編輯：陳健婷

港股 醜聞 普拉達（01913）

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