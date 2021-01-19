【大行點睇】看好百度自駕技術及電動車前景　花旗上調目標價至292美元

自去年12月傳出造車消息後，百度（BIDU）股價一路走高，並獲被稱為「連登契媽」的ARK Investment創辦人Cathie Wood看好，連續7日增持。本周二（19日）百度股價盤前再漲3.92%，報248.2美元，花旗對其最新目標價由183美元上調至292美元，較現價仍有逾兩成潛在升幅。

【新股IPO】傳百度最快上半年來港第二上市 集資273億元【下一頁】

花旗分析師Alicia Yap 維持對百度的「買入」 評級，並認為其自動駕駛技術和即將推出的電動車都有望帶動股價上漲。分析師還指， 百度股價仍有上漲空間，尤其是如果其基本面廣告業務復甦趨勢勝過預期，以及電動汽車和自動駕駛相關項目接近盈利可能。

威馬 與百度Apollo共同研發威馬 W6：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

據內媒報導，內地電動車公司 威馬指其與百度Apollo共同研發的威馬W6，自 周三起開始 於湖北基地量產，並將於將於今年上半年正式交付。據悉威馬W6藉助 百度Apollo的人工智能技術， 在電子電氣架構、網關、域控制器、語音交互、場景化體驗等方面採用全新設計，全車部署24個傳感器，包含5個77GHz毫米波雷達、7個攝像頭及12個超聲波雷達，是威馬汽車一個階段性產品。

威馬汽車創始人、董事長兼CEO沈暉表示， 未來威馬將聯合百度Apollo延展更多場景，包括開放道路下的高級輔助駕駛等功能，另外 下一代全新智能化整車平台已正式啟動，下半年開啟轎車戰略。

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機