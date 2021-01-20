【消費優惠】小米年貨節低至7折　直播答問題可贏智能手機手錶

牛年將至，各大品牌再加推優惠。小米將於1月19至31日舉行小米年貨節，不同款式的手機及生態鏈產品將以優惠價發售，更有如小米手錶及米家負離子風筒H300等新品同步登場。

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在「小米年貨節」推廣期內，多款手機限時優惠，例如：小米10 Lite 5G （原價2,999港元， 優惠價2,699港元 ）、Redmi Note 9 （原價1,499港元， 優惠價1,399港元 ）。同時，Mi 10T 5G及Mi 10T Pro 5G會再次接受訂購，訂購 Mi 10T 5G，即減港幣400元 ；而訂購 Mi 10T Pro 5G 則可獲贈智能遙控車 （原價329港元）或小米智能攝影機2K Pro 雲台版 （原價369港元）。

精選生態鏈產品也設限時特價，如米家手持無線吸塵器1C原價1,299港元， 優惠價1,199港元 ；米家掃拖機器人 原價2,299港元， 優惠價1,999港元 。

小米年貨節更將 於1月19日晚上8時 於小米香港官網進行新品直播，直播期間回答問題即有機會贏取獎品及優惠，包括最新 RedmiNote 9T 5G及小米手錶運動版 。

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責任編輯：蘇穎琪