  • 18°C
香港時間 : 2021120日 (三) 09:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】小米年貨節低至7折　直播答問題可贏智能手機手錶

商業 09:00 2021/01/20

分享：

牛年將至，各大品牌再加推優惠。小米將於1月19至31日舉行小米年貨節，不同款式的手機及生態鏈產品將以優惠價發售，更有如小米手錶及米家負離子風筒H300等新品同步登場。

【航空業自救】HK Express新增Whatsapp Business　旅客可Whatsapp查詢預訂機票及問題

在「小米年貨節」推廣期內，多款手機限時優惠，例如：小米10 Lite 5G （原價2,999港元， 優惠價2,699港元 ）、Redmi Note 9 （原價1,499港元， 優惠價1,399港元 ）。同時，Mi 10T 5G及Mi 10T Pro 5G會再次接受訂購，訂購 Mi 10T 5G，即減港幣400元 ；而訂購 Mi 10T Pro 5G 則可獲贈智能遙控車 （原價329港元）或小米智能攝影機2K Pro 雲台版 （原價369港元）。

精選生態鏈產品也設限時特價，如米家手持無線吸塵器1C原價1,299港元， 優惠價1,199港元 ；米家掃拖機器人 原價2,299港元， 優惠價1,999港元 。

小米年貨節更將 於1月19日晚上8時 於小米香港官網進行新品直播，直播期間回答問題即有機會贏取獎品及優惠，包括最新 RedmiNote 9T 5G及小米手錶運動版 。

【網購商機】Visa推出網購保障　貨物遲到30天或有損壞 最多賠7750元

【網購商機】屈臣氏夥Grab拓東南亞「O+O」購物　網購2小時內送貨

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【Marvel迷注意】Watson’s Soda冬日抽獎　有機會贏取超級英雄角色酒櫃
2021/01/19
【Marvel迷注意】Watson’s Soda冬日抽獎　有機會贏取超級英雄角色酒櫃
【eBay】eBay買家可用Apple Pay和Google Pay付款　大中華區4月推管理支付服務　
2021/01/19
【eBay】eBay買家可用Apple Pay和Google Pay付款　大中華區4月推管理支付服務　
【網購商機】屈臣氏夥Grab拓東南亞「O+O」購物　網購2小時內送貨
2021/01/19
【網購商機】屈臣氏夥Grab拓東南亞「O+O」購物　網購2小時內送貨
【旅遊寒冬】東瀛遊遣散長線導遊　縱橫遊：未擬遣散員工　大部分停薪留職
2021/01/19
【旅遊寒冬】東瀛遊遣散長線導遊　縱橫遊：未擬遣散員工　大部分停薪留職
著數優惠 付款優惠 運動 香港 品牌 小米 智能手機

下一篇文章

【航空業自救】HK Express新增Whatsapp Business　旅客可Whatsapp查詢預訂機票及問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Miffy】Miffy疑似被抄襲？　廣州美術家創作「鴨兔」被指Miffy換上鴨嘴
【Miffy】Miffy疑似被抄襲？　廣州美術家創作「鴨兔」被指Miffy換上鴨嘴
【限聚令延長】防疫措施延7天至1月27日　餐飲業料生意續跌逾7成
【限聚令延長】防疫措施延7天至1月27日　餐飲業料生意續跌逾7成
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮
【美容業】美容業倡「閉環式管理」促批准復工 不排除絕食抗議
【美容業】美容業倡「閉環式管理」促批准復工 不排除絕食抗議
【旅遊寒冬】旅遊業將無法「解凍」？　Airbnb CEO料傳統旅遊點續捱打
【旅遊寒冬】旅遊業將無法「解凍」？　Airbnb CEO料傳統旅遊點續捱打
【防疫抗疫基金】限聚令持續　港府推美容院、按摩院及派對房間資助計劃　連鎖美容院及按摩院最多可獲300萬元
【防疫抗疫基金】限聚令持續　港府推美容院、按摩院及派對房間資助計劃　連鎖美容院及按摩院最多可獲300萬元