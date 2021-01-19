【美股分析】高盛兩獨門指標顯示 美股調整將至但非熊市來臨

美股今年一月開局走勢表現平平，雖說截至上周五（15日）三大指數仍處歷史高位，但波幅亦同樣不小。高盛周二（19日）便發布宏觀市場展望，分析美股未來動向。該行以首席股票分析師Peter Oppenheimer為首的團隊認為，現時股市有調整的風險，但仍未看到牛轉熊的轉捩點。

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報告指，很多投資者擔心反彈速度太快，團隊認為該擔憂是合理的，但這種市況並非前所未見的。該行將美股去年大跌後至今的表現，與歷次多次熊市復甦作比較，發現今次股市復甦的走勢幾乎與2009年金融海嘯後相同。

高盛表示，股市的基金面能夠支撐牛市持續，但很多投資者都忽視表現較弱的經濟數據及正在急升的確診人數。高盛風險胃納指標（Risk Appetite Indicator, RAI）正能由市場風險胃納反映調整可能性，指標發現現時RAI已升至1左右，而當指標升超過1，往往代表調整的可能性大大提高。

不過，調整不是代表熊市的來臨，最新高盛牛熊市場指標（Bull/Bear Market Indicator）卻大約只處於50%左右的水平，而由1990年起，每當股市牛轉熊時，往往指標的讀數都升至大約70%左右的水平。故此，該行認為現今輪升浪仍未完結。

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