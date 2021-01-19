  • 16°C
香港時間 : 2021120日 (三) 00:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股分析】高盛兩獨門指標顯示 美股調整將至但非熊市來臨

股樓投資 23:22 2021/01/19

分享：

美股今年一月開局走勢表現平平，雖說截至上周五（15日）三大指數仍處歷史高位，但波幅亦同樣不小。高盛周二（19日）便發布宏觀市場展望，分析美股未來動向。該行以首席股票分析師Peter Oppenheimer為首的團隊認為，現時股市有調整的風險，但仍未看到牛轉熊的轉捩點。

【美股分析】業績期即將殺到 一個指標審視業績超預期可能 美科網巨企那隻最值博?

報告指，很多投資者擔心反彈速度太快，團隊認為該擔憂是合理的，但這種市況並非前所未見的。該行將美股去年大跌後至今的表現，與歷次多次熊市復甦作比較，發現今次股市復甦的走勢幾乎與2009年金融海嘯後相同。

高盛表示，股市的基金面能夠支撐牛市持續，但很多投資者都忽視表現較弱的經濟數據及正在急升的確診人數。高盛風險胃納指標（Risk Appetite Indicator, RAI）正能由市場風險胃納反映調整可能性，指標發現現時RAI已升至1左右，而當指標升超過1，往往代表調整的可能性大大提高。

不過，調整不是代表熊市的來臨，最新高盛牛熊市場指標（Bull/Bear Market Indicator）卻大約只處於50%左右的水平，而由1990年起，每當股市牛轉熊時，往往指標的讀數都升至大約70%左右的水平。故此，該行認為現今輪升浪仍未完結。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

宏觀市場 經濟 美股 股票 基金 市盈率 金融 納斯達克綜合指數 指數 海嘯

上一篇文章

【大行點睇】看好百度自駕技術及電動車前景　花旗上調目標價至292美元

下一篇文章

【新股IPO】微創心通招股在即 周內預路演　集資最多逾23億 估值高達388億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【新股IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房
【2021部署】中信證券看好新經濟股 能助港股擺脫「雙低」格局 預測9股未來有力染藍
【2021部署】中信證券看好新經濟股 能助港股擺脫「雙低」格局 預測9股未來有力染藍
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【美股焦點】Cathie Wood推太空探索ETF「ARKX」　5大股份有望中選
【美股焦點】Cathie Wood推太空探索ETF「ARKX」　5大股份有望中選