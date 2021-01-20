【樓市現象】買家又搶入市 嵐岸3房放盤一出引逾10組客爭購 換樓客斥1,041萬成囊中物

打從今年1月初以來，置業氣氛明顯加強，不少買家趁部份業主仍有議價空間，趕緊趁農曆新年前入市，最近市場更出現買家追價成交，或多組買家爭購個案。其中馬鞍山嵐岸一個中層海景3房套，一日內吸引十多組客人排隊睇樓，最終獲區內換樓客購入。

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美聯物業高級營業經理李天傑表示，二手交投氣氛暢旺，優質單位不乏用家爭購，其中嵐岸2座中層D室，實用面積約805平方呎，建築面積約1,079平方呎，為3房套連儲物室間隔，向東北享海景。

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李天傑稱，上址屬中層優質海景放盤，連雅致裝修，內櫳新淨企理。原業主早前叫價約1,100萬元放售，一日內吸引十多組客上門睇樓爭購。單位最終由一組區內換樓客承接，雙方議價後以1,041萬元成交，折合實用呎價約12,932元。據了解，原業主2007年5月以491.7萬元購得，轉手帳面大幅獲利549.3萬元，升值近1.1倍。

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位於馬鞍山沃泰街1號的嵐岸，由長實發展，發展商為長實，物業入伙日期由2007年11月開始。嵐岸共有6座，呈U形排列，提供1,025個單位，實用面積由483呎至971平方呎。嵐岸鄰近港鐵大水坑站，交通便利，屋苑也自設名為Club Sausalito的會所，佔地達14萬平方呎。屋苑7成以上單位享海景為賣點，間隔頗多元化，2房戶為屋苑入門屋則。

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記者：陳詠妍