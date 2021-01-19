【電子支付】迅銷推「Uniqlo Pay」電子支付服務　可用於日本全綫Uniqlo分店

▲ Uniqlo推出自家支付服務。

日本零售時裝企業迅銷 （06288） 旗下的連鎖服裝店Uniqlo推出智能手機支付服務。日本Uniqlo於1月19日推出與三井住友銀行聯合開發的Uniqlo Pay，可在Uniqlo應用程式上綁定銀行帳戶或信用卡，在收銀台結賬需要出示App內的二維碼完成支付。

據了解，Uniqlo的App擁有逾3000萬會員，今後將增加支付功能。此前付費的電子結算需要使用其他公司的結算服務。分析認為，Uniqlo推出自家的支付應用程式服務，可以更方便地收集購買記錄，以提高從商品策劃到生產、銷售等的效率。

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日本最大手機支付運營商是軟銀集團旗下的「PayPay」，用戶人數超過3500萬人。而Uniqlo應用程式的下載次數逾3000萬次，是日本最大規模的零售相關應用程式。

該App可在日本國內優衣庫的所有約800家分店使用，未來還有機會進一步應用於Uniqlo姊妹品牌GU。

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編輯︰侯景成