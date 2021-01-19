【騰訊700】騰訊與吉利母公司 戰略合作共同開發 智能無人駕駛汽車系統

科網巨頭騰訊(00700)繼續汽車領域進行布局。外電報道，集團與吉利汽車(00175)母公司，吉利控股集團簽署協議，兩家公司將聯合開發智能駕駛座艙、自動駕駛技術，並推動實現汽車生產、營銷和售後服務各方面的數字化，還將促進低碳系統和碳中和。吉利及騰訊將整合各自的移動應用生態系統。騰訊今日收報655元，跌0.3%。吉利則收報32元無起跌。

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騰訊及吉利控股將開啟汽車產業互聯網新模式，即「汽車+互聯網」，共同打通手機端和汽車端服務場景。並且展開自動駕駛虛擬仿真及雲平台方面的合作，加速自動駕駛產品的研發及應用驗證。騰訊高級執行副總裁湯道生表示，騰訊希望作為吉利數字化戰略合作夥伴，以用戶為中心，以數據為驅動，全面助力吉利汽車率先完成「用戶全生命週期」的數字化升級。

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全球電動車近年加快普及，騰訊近年積極投資多個汽車項目。至於吉利控股，最近亦和另一科網企業百度(美：BIDU)合作，共同生產智能車。有關合作同樣亦不涉及上市中的吉利汽車。

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