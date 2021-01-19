國際能源署調低今年石油需求　油價高見52.76後回落

國際能源署（The International Energy Agency）在原油市場月度報告中調低今年首季原油需求，指全球在疫情下對石油需求減少，但預計需求將於今年下半年上升。

IEA將今年首季需求下調每日60萬桶，而全年需求則下調每日30萬桶。與此同時，IEA預計今年全年需求將達到9660萬桶，比上次預測增加了550萬桶，IEA更表明今年第四季起需求更會高達年產1億桶。

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IEA指出需求減少與疫情嚴重有關，現時世界多處實行封城政策，包括英格蘭、歐洲大陸及中國北部，而出行減少將使原油需求下降。「疫苗接種需要時間，我們預各地疫苗展開接種後，在2021年下半年會對人口流動及交通燃油需求有正面影響。」組織表明全球原油儲備有很大程度的減少，同時石油輸出國組織（OPEC）與其聯盟國家將加大原油減產計劃，使原油價格上升。

紐約期油曾在19日高見52.76美元，其後回落至52.5美元左右水平，倫敦布蘭特期油亦55.34美元。

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