▲ 【港鐵盈警】港鐵為沙中綫撥備14億元 料去年淨虧損約48億元

港鐵 （00066） 發盈警，預期去年盈轉虧，全年淨虧損約48億元，主要由於疫情持續和整體經濟環境惡化對集團（在香港及其他地方的）經常性業務造成重大不利影響，加上預期投資物業組合重估虧損預計約92億元，及為沙田至中環綫（沙中綫）項目作出14億元的撥備。港鐵強調，考慮了整體鐵路和物業業務後，集團的整體財務狀況保持穩健。

港鐵今年10個周日停駛旺角東至紅磡【下一頁】

港鐵預計，去年經常性業務虧損11億元，2019年則為50億元。物業發展業務利潤減少1.8%至55億元，包括來自日出康城第六期入賬的利潤。

全年香港乘客量減逾三成

受疫情影響，全年計，港鐵香港乘客量減少31.5%，至13億人次。港鐵解釋，受本港第一波和第二波疫情影響，去年上半年香港總乘客量按年跌37.7%。7月底香港受到第三波疫情來襲，8月份香港乘客量因此受到不利影響。然而，當本地防疫限制措施放寬後，乘客量於9月回升，並在10月和11月持續上升。及至11月底第四波疫情再現，政府因此收緊社交距離措施，導致12月乘客量料下跌28.2%。

沙中綫方面，港鐵指，沙中綫項目通車計劃受到若干主要外圍因素的嚴重影響，這些因素不單增加了工程成本，也增加了相關委託協議履行其項目管理責任所需的費用。

相關文章：【車票二維碼】港鐵：今起可在MTR Mobile預先連結AlipayHK賬戶、周六可使用 不可領政府交通津貼

編輯：陳韻妍