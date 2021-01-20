【港鐵盈警】港鐵料去年蝕48億元、沙中綫撥備14億元　股價曾跌逾3%

▲ 【港鐵盈警】港鐵為沙中綫撥備14億元 料去年淨虧損約48億元

港鐵 （00066） 發盈警，預期去年盈轉虧，全年淨虧損約48億元，主要由於疫情持續和整體經濟環境惡化對集團（在香港及其他地方的）經常性業務造成重大不利影響，加上預期投資物業組合重估虧損預計約92億元，及為沙田至中環綫（沙中綫）項目作出14億元的撥備。港鐵強調，考慮了整體鐵路和物業業務後，港鐵整體財務狀況保持穩健。

港鐵股價早段曾跌逾3%，新報43.9元，跌3%，成交6480萬元。

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港鐵預計，去年經常性業務虧損11億元，2019年則為50億元。物業發展業務利潤減少1.8%至55億元，包括來自日出康城第六期入賬的利潤。

全年香港乘客量減逾三成

受疫情影響，全年計，港鐵香港乘客量減少31.5%，至13億人次。港鐵解釋，受本港第一波和第二波疫情影響，去年上半年香港總乘客量按年跌37.7%。7月底香港受到第三波疫情來襲，8月份香港乘客量因此受到不利影響。然而，當本地防疫限制措施放寬後，乘客量於9月回升，並在10月和11月持續上升。及至11月底第四波疫情再現，政府因此收緊社交距離措施，導致12月乘客量料下跌28.2%。

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沙中綫方面，港鐵指，沙中綫項目通車計劃受到若干主要外圍因素的嚴重影響，這些因素不單增加了工程成本，也增加了相關委託協議履行其項目管理責任所需的費用。

政府不同意增加沙中綫管理費 港鐵續負擔

港鐵稱，截至去年12月，政府根據第三份委託協議中所載付款時間表，已向港鐵支付項目管理費用，總額大致接近原本項目管理費用，並已被全數使用。港鐵稱，已致函政府指港鐵有權收取上調的項目管理費用，而上調的幅度應由雙方磋商協定或根據第三份委託協議的規定釐定，但政府不同意增加任何項目管理費用，因此港鐵會負擔繼續履行其項目管理責任所產生的費用，並就此撥備14億元。

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編輯：陳韻妍