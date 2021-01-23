【劉‧住保鮮期@iM網欄】 自在滋味上海菜 準備好去報復式旅行未？「下」

上回介紹了好朋友部份「好食好住」的上海之旅，今期就分享一下和閨蜜吃什麼上海菜會既自在又最滋味？如果在旅程中突然高興想搞些慶祝或紀念活動，又如何安排？

年輕的女生，無論是拍拖或與好閨蜜聚頭，都傾向選擇法蘭西餐或到咖啡店消磨。好像與異性友人吃飯，女生們仍然喜歡選擇那種邊啖紅酒，邊鋸開染滿血色肉汁的牛扒，一小件一小件的放進口中的傳統浪漫約會模式。

但當你在職場中積極打拼或慘被廝殺折磨一段日子後，你一定會喜歡和三五知己飯聚𣈱談，宣洩工作上的煩惱，此時此境，吃什麼菜式可以像個公主，但亦可以讓人優雅地釋放壓力呢？好朋友今次閨蜜之旅的餐飲選擇，可能會給你一些啟示。她們到訪在外灘的「蟹家大院」，它最出名的菜色「蟹黃金」便讓人有做公主的感覺，因為有專人為你將新鮮的大閘蟹剝皮拆骨，製作成金黃蟹粉，將厚厚蟹膏蟹粉鋪滿一整碗撈麵，然後讓你施施然、慢慢的送進口中，感受口腔內黃金蟹粉和它那幾度回甘的味道，同時十指上的美甲依然像公主般漂亮奪目，哪有不爽？這嗜蟹名店裝修簡約，祗提供三款食物，包括「醉蟹」、「蟹肉肉」、「蟹黃金」和自助的Evian / St Pellegrino有氣礦泉水及壽全齋桂花酸梅湯。那個「蟹黃金」即蟹粉撈麵約為人民幣300元一碗，真是蠻貴氣。難得和好朋友一起去旅行，痛快吃喝、瀟灑花費，為彼此締造美好回憶，就懶理結帳的數目了！

但喜歡吃大閘蟹的朋友們都明白到，大閘蟹這東西如小人一樣，不親自將它煎皮拆骨，好像若有所失。所以，她們馬上透過「美團」手機app，速遞新鮮大閘蟹到服務式住宅來一個私家蟹宴。親自以蟹針、剝蟹鉗、剪刀和蟹义等工具去拆蟹，然後將每一口蟹肉蟹膏細味品嚐，感覺猶如將在工作中遇到的小人暢快肢解，剎那間勝利者的快感和衝擊味蕾的甘貽互相交錯，加上和閨蜜一起一邊拆蟹，一邊聲討在工作中遇到的人事人非，卻又無需介懷儀態，你說爽不爽？減不減壓啊？

科技發達，用手機進行網購、點餐、預購旅遊活動等，都已經不是什麼新鮮事。好友們今次的上海之旅，除了即興的私家蟹宴，亦有即興式的慶生活動。話說正當她們沉醉於食買玩的旅遊過程中，突然記起當天是其中一人的生日，於是再次打開手機app，馬上下單買蛋糕和香檳，並指定時間要求送到服務式住宅房間。果然，手機點單外賣真的靠得住，蛋糕上既刻有壽星女的名字，還睇得兼食得，而且準時送到，價錢合理，難怪在國內生活甚至旅遊的朋友，無人不喜歡手機下單。

由於很久已沒有離開香港外遊，所以當我聽著澳門好友興高采烈地分享她以上的旅遊經歷時，我感到從未如此嚮往！希望香港疫情盡快過去，大家便可以早日出遊，重拾自由行、暢快吃、瘋狂買和喪打卡的日子。

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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