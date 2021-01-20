【櫻淘魔法棒@iM網欄】TriPollar 射頻拉提美容儀

產品介紹:

等了差不多三個月，終於等到了這部傳聞中的美容儀，由於疫情嚴重，美容院時不時要停業，加上帶住口罩，大家都變得懶了，除了少了化妝，但基本護膚仍然不少得。

近年黑科技家用美容儀種類很多，其中射頻類美容儀最受歡迎。市場上做射頻美容儀的品牌非常多，質量參差不齊。去年，就有朋友問我有沒有射頻美容儀推介，千挑萬選就揀了當時最新版的 Tripollar Stop VX。

目前獲得FDA認證的家用類射頻美容儀品牌有TriPollar、NEWA、Silk'n FaceTite，這幾個都是大廠出品，安全有保障，而且效果肉眼可見。

Tripollar是以色列的品牌，獲得了國際專利認證以及美國FDA認證，大致上就是跟醫美診所的雷射一樣，透過雷射來刺激膠原蛋白增生，Tripollar 是家用規格。它推出了一系列美容儀，我其實沒有深究，心想要買就買最新Model，加上是英式插頭款，只需要人民幣2600。

TriPollar Stop VX在國內叫「黑鑽美容儀」，核心技術是最新RF多極射頻+第二代DMA微電流技術。它是Tripollar第四代專業家用射頻拉提美容儀，

最新的多極射頻技術性能更強，電極頭更粗，效率升級了3倍，臨床測試顯示，可以比之前的童顏機增加15.5%的肌膚彈性。

第二代DMA技術，可以刺激筋膜層和肌肉層，促進肌膚代謝和淋巴回流，代謝和清除由於衰老、氧化沉澱在皮膚中的酸性物質和代謝副產品，讓筋膜層和肌肉層恢復年輕狀態。持續使用一個月，可以有效增加膠原含量，淡化皺紋，緊緻肌膚，改善面膜痤瘡炎症等。

TriPollar Stop VX提供了非凡的效果：收緊鬆弛的皮膚，令皮膚飽滿和緊緻，減少皺紋，為肌膚排毒和充氧，提升下頜輪廓。 通過Multi-RF和DMA技術，TriPollar Stop VX可以發揮出最佳功效。

RF多極射頻專利技術

RF射頻專利技術是指射頻波能量穿透過皮膚表層達到真皮層，促使膠原蛋白大量新生，讓肌膚變得緊緻有彈性，從肌膚深處重返年輕光彩。

Tripollar 屬於非侵入式美容科技，第四代RF多極射頻專利技術，在溫度、工作範圍和時間上都有了新的突破，最新款的射頻美容儀，有溫度感應器，多極射頻技術精準聚焦真皮層，能量密集，加熱效率和作用範圍更強，局部持續時間4-10分鐘，就能讓膠原纖維發生變化。

VX 的多極射頻，相當於原來的舊款的3極射頻，能更精準地達到皮膚的真皮層，促進彈性纖維層重塑，讓真皮層增厚，皮膚更澎彈，提拉致。

DMA微電流技術

DMA (全名是 Dynamic Muscle Activation)~動態微電流專利技術，針對SMAS層，通過柔和的肌肉收縮提拉皮膚帶來面部提升的效果，使彈性減弱的筋膜層得到重塑，令下顎綫更加緊實，從而起到提拉緊緻效果，恢復面部年輕塑造V型臉。

我在淘寶上訂購後，店家用順豐發貨，直接送到我家。一個黑色盒禮盒，內有美容儀主機外，還有電源線，配有三個可更換的插頭(英/歐/日)，面部專用凝膠50ml，說明書等。 為了延長使用壽命，Tripollar 都是插電使用，不是充電式。

由於市場上都擔心買到的是不是正品，每部機都有編碼，在官網www.pollogen.com 可以查到產品驗証序列號，令我感到安心。延展性很強，無色無味，每次使用就夠啦。

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用法:

洗臉後，只需要塗上薄薄一層面部專用凝膠 (很快會感到溫熱) 操作這部美容儀時，手要全乾 機身底部有一個開關按鈕

另一邊是顯示燈，開了綠燈mode，然後在面部打圈，

完成後，可以再按開關制，轉成藍燈 DMA Mode，針對下顎線的輪廓。

洗臉後敷面膜效果更佳。

註: 清洗美容儀時，不能直接用水沖洗

凝膠的作用：

主要是保護表層肌膚，幫助穩定射頻能量，避免過強能量的生成，同時減少射頻能量在向皮膚組織傳遞過程中的損耗。

STOP和POSE 分別代表什麼?

STOP 是臉用的，功率比較小，到膠原蛋白層

POSE 是身體用的，功率比較大，到脂肪層

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TriPollar 射頻美容儀有副作用嗎？效果持續多久？

沒有副作用，TriPollar Stop 是非侵入式美容儀，和醫美相比，效果更加溫和緩慢，一般要持續使用4周才能見到明顯的效果。

人體處在正常的生理代謝中，任何護膚品、保健品甚至醫美注射都不能保證長期有效。TriPollar Stop 射頻美容儀可以幫助延緩衰老，預防細紋的生長，但是不能完全杜絕，沒有什麼可以夠阻擋人類日益衰老的進程，所以想要每天都美美噠，還是要持續使用。

用家評價:

說一下總體感覺，買之前做了很多功課，包括是否會斷電，是否會溶脂，以及是否有效果能不能堅持下去，最終還是抱著試試的態度下單了，看了很多家，國行太貴就選擇了英版，收到後很驚喜，當天晚上就用了，是正品，賣家很好加了微信，說有問題方便聯繫。但是目前為止，用了四次，沒有任何問題，至於效果，肯定要長期堅持才會看到。總之很滿意，凝膠一洗就掉，兩檔也可以接受，提拉模式，剛開始二擋會有點電擊感，嘴唇抽搐，不過慢慢就接受了，每次20分鐘還是很容易堅持的。後續有明顯的效果了，會追評。

終於收到了，太開心了。抹了凝膠立馬用上，溫熱，在臉上打圈很舒服的感覺，跟著小紅書的操作，嘀聲後就可以換地方。 V臉是藍燈操作，能感覺到電流的刺激，我使用的低檔，沒覺得不適。做完之後洗臉摸著皮膚立馬覺得光滑好多，效果這麼快？感覺蘋果肌都豐盈起來了！會堅持使用下去的，希望針對法令紋有效果。觀望的朋友們真的可以下手，本人第一次體驗覺得非常棒！而且價格也太美麗了吧！

只用了一次的效果，法令紋明顯淡了一丟丟，用了下顎線那個模式後，下顎線明顯上提。個人覺得很有效果。我朋友也決定要買來抗初老了使用效果：第一次效果還可以估計要堅持外觀材質：外觀倒是一般，蓋子很輕，塑料感很重特色功能：射頻模式和下顎線提拉模式使用周期：一周兩次

英版價格全網應該是最低了，昨天收到後迫不及待用了一次，感覺的確有點效果，美容儀貴在堅持，兩個月後我再來打卡！對了，老闆人很好喔～

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