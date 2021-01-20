  • 19°C
香港時間 : 2021120日 (三) 18:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【櫻淘魔法棒@iM網欄】TriPollar 射頻拉提美容儀

名人薈萃 16:05 2021/01/20

分享：

產品介紹:

等了差不多三個月，終於等到了這部傳聞中的美容儀，由於疫情嚴重，美容院時不時要停業，加上帶住口罩，大家都變得懶了，除了少了化妝，但基本護膚仍然不少得。

近年黑科技家用美容儀種類很多，其中射頻類美容儀最受歡迎。市場上做射頻美容儀的品牌非常多，質量參差不齊。去年，就有朋友問我有沒有射頻美容儀推介，千挑萬選就揀了當時最新版的 Tripollar Stop VX。

 

目前獲得FDA認證的家用類射頻美容儀品牌有TriPollar、NEWA、Silk'n FaceTite，這幾個都是大廠出品，安全有保障，而且效果肉眼可見。

Tripollar是以色列的品牌，獲得了國際專利認證以及美國FDA認證，大致上就是跟醫美診所的雷射一樣，透過雷射來刺激膠原蛋白增生，Tripollar 是家用規格。它推出了一系列美容儀，我其實沒有深究，心想要買就買最新Model，加上是英式插頭款，只需要人民幣2600。

TriPollar Stop VX在國內叫「黑鑽美容儀」，核心技術是最新RF多極射頻+第二代DMA微電流技術。它是Tripollar第四代專業家用射頻拉提美容儀

最新的多極射頻技術性能更強，電極頭更粗，效率升級了3倍，臨床測試顯示，可以比之前的童顏機增加15.5%的肌膚彈性。

第二代DMA技術，可以刺激筋膜層和肌肉層，促進肌膚代謝和淋巴回流，代謝和清除由於衰老、氧化沉澱在皮膚中的酸性物質和代謝副產品，讓筋膜層和肌肉層恢復年輕狀態。持續使用一個月，可以有效增加膠原含量，淡化皺紋，緊緻肌膚，改善面膜痤瘡炎症等。

TriPollar Stop VX提供了非凡的效果：收緊鬆弛的皮膚，令皮膚飽滿和緊緻，減少皺紋，為肌膚排毒和充氧，提升下頜輪廓。 通過Multi-RF和DMA技術，TriPollar Stop VX可以發揮出最佳功效。

 

RF多極射頻專利技術

RF射頻專利技術是指射頻波能量穿透過皮膚表層達到真皮層，促使膠原蛋白大量新生，讓肌膚變得緊緻有彈性，從肌膚深處重返年輕光彩。

Tripollar 屬於非侵入式美容科技，第四代RF多極射頻專利技術，在溫度、工作範圍和時間上都有了新的突破，最新款的射頻美容儀，有溫度感應器，多極射頻技術精準聚焦真皮層，能量密集，加熱效率和作用範圍更強，局部持續時間4-10分鐘，就能讓膠原纖維發生變化。

VX 的多極射頻，相當於原來的舊款的3極射頻，能更精準地達到皮膚的真皮層，促進彈性纖維層重塑，讓真皮層增厚，皮膚更澎彈，提拉致。

DMA微電流技術

DMA (全名是 Dynamic Muscle Activation)~動態微電流專利技術，針對SMAS層，通過柔和的肌肉收縮提拉皮膚帶來面部提升的效果，使彈性減弱的筋膜層得到重塑，令下顎綫更加緊實，從而起到提拉緊緻效果，恢復面部年輕塑造V型臉。

我在淘寶上訂購後，店家用順豐發貨，直接送到我家。一個黑色盒禮盒，內有美容儀主機外，還有電源線，配有三個可更換的插頭(英/歐/日)，面部專用凝膠50ml，說明書等。 為了延長使用壽命，Tripollar 都是插電使用，不是充電式。

由於市場上都擔心買到的是不是正品，每部機都有編碼，在官網www.pollogen.com 可以查到產品驗証序列號，令我感到安心。延展性很強，無色無味，每次使用就夠啦。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

用法:

  1. 洗臉後，只需要塗上薄薄一層面部專用凝膠 (很快會感到溫熱)
  2. 操作這部美容儀時，手要全乾
  3. 機身底部有一個開關按鈕

另一邊是顯示燈，開了綠燈mode，然後在面部打圈，

完成後，可以再按開關制，轉成藍燈 DMA Mode，針對下顎線的輪廓。

  1. 洗臉後敷面膜效果更佳。

註: 清洗美容儀時，不能直接用水沖洗

 

凝膠的作用：　

主要是保護表層肌膚，幫助穩定射頻能量，避免過強能量的生成，同時減少射頻能量在向皮膚組織傳遞過程中的損耗。

STOP和POSE 分別代表什麼? 　

STOP 是臉用的，功率比較小，到膠原蛋白層

POSE 是身體用的，功率比較大，到脂肪層

    點擊圖片放大
    +14
    +13

TriPollar 射頻美容儀有副作用嗎？效果持續多久？

沒有副作用，TriPollar Stop 是非侵入式美容儀，和醫美相比，效果更加溫和緩慢，一般要持續使用4周才能見到明顯的效果。

人體處在正常的生理代謝中，任何護膚品、保健品甚至醫美注射都不能保證長期有效。TriPollar Stop 射頻美容儀可以幫助延緩衰老，預防細紋的生長，但是不能完全杜絕，沒有什麼可以夠阻擋人類日益衰老的進程，所以想要每天都美美噠，還是要持續使用。

 

用家評價:

  • 說一下總體感覺，買之前做了很多功課，包括是否會斷電，是否會溶脂，以及是否有效果能不能堅持下去，最終還是抱著試試的態度下單了，看了很多家，國行太貴就選擇了英版，收到後很驚喜，當天晚上就用了，是正品，賣家很好加了微信，說有問題方便聯繫。但是目前為止，用了四次，沒有任何問題，至於效果，肯定要長期堅持才會看到。總之很滿意，凝膠一洗就掉，兩檔也可以接受，提拉模式，剛開始二擋會有點電擊感，嘴唇抽搐，不過慢慢就接受了，每次20分鐘還是很容易堅持的。後續有明顯的效果了，會追評。
  • 終於收到了，太開心了。抹了凝膠立馬用上，溫熱，在臉上打圈很舒服的感覺，跟著小紅書的操作，嘀聲後就可以換地方。 V臉是藍燈操作，能感覺到電流的刺激，我使用的低檔，沒覺得不適。做完之後洗臉摸著皮膚立馬覺得光滑好多，效果這麼快？感覺蘋果肌都豐盈起來了！會堅持使用下去的，希望針對法令紋有效果。觀望的朋友們真的可以下手，本人第一次體驗覺得非常棒！而且價格也太美麗了吧！
  • 只用了一次的效果，法令紋明顯淡了一丟丟，用了下顎線那個模式後，下顎線明顯上提。個人覺得很有效果。我朋友也決定要買來抗初老了使用效果：第一次效果還可以估計要堅持外觀材質：外觀倒是一般，蓋子很輕，塑料感很重特色功能：射頻模式和下顎線提拉模式使用周期：一周兩次
  • 英版價格全網應該是最低了，昨天收到後迫不及待用了一次，感覺的確有點效果，美容儀貴在堅持，兩個月後我再來打卡！對了，老闆人很好喔～

作者＿淘寶小天后（賴櫻華）簡介：

擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。

Facebook: 淘寶「小天后」互享平台

更多櫻淘魔法棒@淘寶小天后的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 淘寶小天后（賴櫻華）

欄名 : 櫻淘魔法棒

最新專欄文章 更多

【櫻淘魔法棒@iM網欄】WhatsApp 係咪真係好危險? 還有更危險的嗎?
2021/01/13
【櫻淘魔法棒@iM網欄】WhatsApp 係咪真係好危險? 還有更危險的嗎?
【櫻淘魔法棒@iM網欄】 增值過數攻略 Payme 復活了
2021/01/07
【櫻淘魔法棒@iM網欄】 增值過數攻略 Payme 復活了
【櫻淘魔法棒@iM網欄】女士在家運動用品
2020/12/31
【櫻淘魔法棒@iM網欄】女士在家運動用品
【櫻淘魔法棒@iM網欄】膝蓋又疼？冬日護膝三寶
2020/12/23
【櫻淘魔法棒@iM網欄】膝蓋又疼？冬日護膝三寶
【櫻淘魔法棒@iM網欄】寵物零食風乾機及狗狗沖涼吹風機
2020/12/16
【櫻淘魔法棒@iM網欄】寵物零食風乾機及狗狗沖涼吹風機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【美股焦點】Cathie Wood推太空探索ETF「ARKX」　5大股份有望中選
【美股焦點】Cathie Wood推太空探索ETF「ARKX」　5大股份有望中選
【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股
【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股
【新股IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【新股IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易