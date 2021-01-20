  • 18°C
香港時間 : 2021120日 (三) 09:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市現象】業主趕移民 杏花邨3房則王「割愛價」970萬沽出 代理：港島東低水之選

股樓投資 09:00 2021/01/20

分享：

最近疫情持續反覆，失業率也處於高位，但新盤市場再度活躍起來，二手市場買家入市步伐加快，業主稍為減價，單位也快獲承接。最近一名業主打算移民，故以「割愛價」約970萬元沽出杏花邨3房則王戶。

於一眾港島東大型屋苑而言，杏花邨的呎價明顯較低水，現時該屋苑的平均呎價約16,200元水平

美聯物業助理營業董事李聖智表示，優質單位有價有市，該行剛促成一宗杏花邨成交，由於原業主擬移民，故割愛「上杏」596實呎則王戶，用家斥970萬元入市，2007年貨轉手升值約1.3倍。

【筍盤推介】 港島最搶手靚名校網上車盤 單位裝修清雅 幾分鐘到港鐵站 樓價只係「5字頭」，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

 

 
李聖智指出，剛成交的杏花邨為1座高層2室單位，實用面積596平方呎，為三房兩廁間格，屬「上杏」的則王戶，向東北，望全園景及開揚景觀，單位更備有靚裝修，並為區內罕有優質放盤。原業主於去年11月以約1,050萬元放盤，由於打算移民，最近以「割愛價」約970萬元沽出單位，獲換樓客承接，減價約80萬元，折合實用呎價約16,275元。現時同類單位市價約1,000萬元，故上述成交價較市價低約3%。原業主於2007年11月以約423萬元購入，是次轉手帳面獲利約547萬元，升值約129%。

【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交，詳見【下一頁


李聖智補充，於一眾港島東大型屋苑而言，杏花邨的呎價明顯較低水，現時該屋苑的平均呎價約16,200元水平，而太古城及康怡花園現時呎價分別達2萬元及1.8萬元。他又指，杏花邨也有不少因移民而要放售單位的業主，準買家不妨到此找尋筍價盤。現時普遍業主的議價空間約1%至2%，實用面積453平方呎的2房，入場費由780萬元起；至於實用面積約560平方呎的3房單位，入場費由920萬元起。

【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易，詳見【下一頁

杏花邨為港島東大型私人屋苑，設有48座、共6,504伙一向深受中產人士歡迎。屋苑劃分為「上杏花」和「下杏花」，第1至21座為上杏花，地勢較高，建於港鐵柴灣車廠上蓋。第22至50座為下杏花，地勢較低，坐擁鑽石廳及大露台，鄰近海邊。屋苑也自成一角，設有港鐵站，附近亦有多條巴士及小巴綫途經，商場也建於屋苑的中央位置，生活配套不俗。

 

延伸閱讀:【未來趨勢】 綠色建築點解關乎人類未來?成本港物業發展新趨勢 帶你睇下新世界綠色建築代表作，請按【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

 


 

低水 商場 疫情 移民 私人屋苑 二手市場 放盤 柴灣 港鐵 杏花邨

下一篇文章

拜登提名Gary Gensler任SEC主席　華爾街將迎更嚴格監管
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【新股IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【新股IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【美股焦點】Cathie Wood推太空探索ETF「ARKX」　5大股份有望中選
【美股焦點】Cathie Wood推太空探索ETF「ARKX」　5大股份有望中選
【北水湧港】過去11日淨買入1500億　北水貪港股性價比高
【北水湧港】過去11日淨買入1500億　北水貪港股性價比高