【樓市現象】業主趕移民 杏花邨3房則王「割愛價」970萬沽出 代理：港島東低水之選

最近疫情持續反覆，失業率也處於高位，但新盤市場再度活躍起來，二手市場買家入市步伐加快，業主稍為減價，單位也快獲承接。最近一名業主打算移民，故以「割愛價」約970萬元沽出杏花邨3房則王戶。

▲ 於一眾港島東大型屋苑而言，杏花邨的呎價明顯較低水，現時該屋苑的平均呎價約16,200元水平

美聯物業助理營業董事李聖智表示，優質單位有價有市，該行剛促成一宗杏花邨成交，由於原業主擬移民，故割愛「上杏」596實呎則王戶，用家斥970萬元入市，2007年貨轉手升值約1.3倍。

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李聖智指出，剛成交的杏花邨為1座高層2室單位，實用面積596平方呎，為三房兩廁間格，屬「上杏」的則王戶，向東北，望全園景及開揚景觀，單位更備有靚裝修，並為區內罕有優質放盤。原業主於去年11月以約1,050萬元放盤，由於打算移民，最近以「割愛價」約970萬元沽出單位，獲換樓客承接，減價約80萬元，折合實用呎價約16,275元。現時同類單位市價約1,000萬元，故上述成交價較市價低約3%。原業主於2007年11月以約423萬元購入，是次轉手帳面獲利約547萬元，升值約129%。

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李聖智補充，於一眾港島東大型屋苑而言，杏花邨的呎價明顯較低水，現時該屋苑的平均呎價約16,200元水平，而太古城及康怡花園現時呎價分別達2萬元及1.8萬元。他又指，杏花邨也有不少因移民而要放售單位的業主，準買家不妨到此找尋筍價盤。現時普遍業主的議價空間約1%至2%，實用面積453平方呎的2房，入場費由780萬元起；至於實用面積約560平方呎的3房單位，入場費由920萬元起。

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杏花邨為港島東大型私人屋苑，設有48座、共6,504伙一向深受中產人士歡迎。屋苑劃分為「上杏花」和「下杏花」，第1至21座為上杏花，地勢較高，建於港鐵柴灣車廠上蓋。第22至50座為下杏花，地勢較低，坐擁鑽石廳及大露台，鄰近海邊。屋苑也自成一角，設有港鐵站，附近亦有多條巴士及小巴綫途經，商場也建於屋苑的中央位置，生活配套不俗。

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記者：陳詠妍



