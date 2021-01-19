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【失業率】港失業率創16年來新高　廠商會促推第三期「保就業」

商業 19:35 2021/01/19

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本港去年10月至12月的失業率創下16年以來新高。廠商會對此表示憂慮，擔心結業潮可能於新春前提早出現，促請政府推出第三期「保就業」計劃，並讓風險較低的行業局部復業，否則今年首季失業率將進一步升破7%。

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廠商會會長史立德指出，結業潮可能於新春前提早出現，即使並非直接受衝擊的行業，也可能會因前景不明朗而加快業務重組和人手調整，這除會令就業市場進一步惡化外，亦會阻礙市民消費的回暖，變相拖累經濟復甦，造成惡性循環。
 
建議提供至少9個月僱傭補貼

廠商會指，相比其他地區，本港的財政狀况並不算差，應有條件繼續提供支援，故再次建議政府可參考新加坡、英國和瑞典等地提供至少9個月僱傭補貼的做法，為部分行業實施第三期「保就業」計劃，並根據不同行業的具體情況和需要釐訂補貼的比例、申請條件和資助期限。
 
另外，由於多個行業已被迫停業幾個月，如果再不盡快復業，結業潮將進一步蔓延。廠商會呼籲港府以「精準防疫」的思維，讓相關行業和處所，在加強防疫措施後，有條件復業。

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責任編輯：蘇穎琪

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