【疫市營商】Jos《約》古董珠寶生意按年增逾3成　原因是？

▲ Jos《約》創辦人兼創作總監林麗娜透露，古董珠寶生意按年升3至4成，使公司去年整體生意靠穩。（陳國峰攝）

疫情打擊零售業，不過古董珠寶卻有市場。主售古董珠寶及旗袍的Jos《約》開業3年，其創辦人兼創作總監林麗娜（Lina）透露，古董珠寶生意去年按年升3至4成，使公司去年整體生意靠穩。她指古董珠寶具投資價值，有別於一般鐘錶珠寶，故吸引高消費群逆市繼續購買。

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林分享，高級古董珠寶產量有限，較一般珠寶罕有，若歷史悠久、完整度高，甚至曾有名人配戴，估值更高。「極罕有的寶石、大型寶石及貴金屬較受歡迎，有客人認為有具升值潛力，甚至較現金保值，未來或可於拍賣、轉售。」

▲ 林麗娜分享，古董珠寶罕有、具投資價值，吸引不少回頭客。（陳國峰攝）

商場設期間限定店 助宣傳增知名度

對於初創而言，林麗娜了解到宣傳十分重要。疫情下租金下調，Jos《約》逆市擴張位於炮台山的旗艦店的面積，並於K11 Musea設期間限定店。她認為，進駐商場有助增加知名度，引流生意到旗艦店。「該商場重視藝術，與品牌理念一致，相信有助宣傳及建立品牌形象。」

她今年計劃於母親節期間，與本港一些大型會所合作，於場內寄賣或設期間限定店，又計劃今年底進駐本港及內地的博物館銷售商品，相信都能收宣傳之效。

▲ Jos《約》於K11 Musea設期間限定店。（受訪者供圖）

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記者：朱悅瀅