【新鈔2021】一文看清換新鈔銀行安排　中銀恒生花旗推8888元大利是抽獎

▲ 一文看清三大發鈔行換新鈔安排。

農曆新年將至，市民自1月26日起可以到銀行換新鈔。金管局表示，今年新鈔庫存量充裕，市民毋須急於到分行換新鈔，並鼓勵市民採用電子支付方式派利是，中銀 （02388） 、恒生 （00011） 、花旗銀行都推出手機派利是8,888元大抽獎。一文看清三間發鈔行換新鈔安排及新推電子支付服務。

金管局表示，現時新鈔的庫存量達以往新年期間新鈔發行量的2倍，迎新鈔更達3倍，而換鈔時間由往年約2星期延長至3星期。香港銀行公會亦呼籲，市民農曆新年使用電子利是。

滙豐銀行換新鈔安排

滙豐表示，於1月26日至2月11日期間在零售銀行分行提供新鈔兌換服務，亦會在分行推出特別措施：

於1月26日至30日，滙豐分行會提早一小時於 早上8時開始 營業以應付客戶需求

營業以應付客戶需求 客戶可前往分行即場領取籌號，於同日指定時間到該分行兌換新鈔；

分行會設有特快櫃枱，為持有有效籌號的客戶提供總值 3,000元的新鈔套裝，當中包括100張20元新鈔及20張50元新鈔 ；

； 客戶毋須領取籌號，亦可於分行兌換「迎新鈔」；

滙豐尚玉及滙豐卓越理財客戶可聯絡客戶經理預留新鈔，以便於所選擇的時間及分行領取。

滙豐稱，今年鼓勵客戶使用電子渠道進行，利用PayMe或滙豐流動理財應用程式及滙豐網上理財的轉數快（FPS）功能，向親友派發電子利是並送上祝福。

渣打銀行安排

渣打 （02888） 表示，於本月26日至2月11日為市民提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務安排：

每間分行的新鈔數量是因應該區需求而訂定，每天額滿即止。每位市民換新鈔的次數不限。 唯每次最多兌換10元及20元新鈔各50張、50元、100元及500元新鈔各20張，及1000元新鈔10張，迎新鈔兌換數量不限 。

實施人流管理及派籌，市民毋須在分行外輪候，減低人流聚集。

全綫分行 首3天會提早於上午8時開 始提供兌換新鈔服務， 上午8時至10時期間 ，分行櫃位將全部只提供兌換新鈔服務以加快兌換流程。

始提供兌換新鈔服務， ，分行櫃位將全部只提供兌換新鈔服務以加快兌換流程。 兌換新鈔時限橫跨3個星期，該行會確保分行每天均有新鈔及「迎新鈔」供應。

各分行早已加強防疫措施，亦為職員提供防護裝備如口罩、面罩、手套及酒精搓手液等。

渣打鼓勵客戶利用SC mobile的「e利是」，以SC Pay「轉數快」向親友派利是及逗利是。完成轉數後，更有12款全新利是貼圖 （stickers） 讓客戶同時向親友送祝福，並可參加大抽獎贏取獎賞。

中銀香港安排、新推8888元抽獎

中銀 （02388） 表示，由1月26日至2月11日於全綫分行註提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務，安排如下：

1月26日至30日期間，分行將提前1小時（ 即早上8 時 ）開始提供換鈔服務，滿足客戶換鈔的需要。

）開始提供換鈔服務，滿足客戶換鈔的需要。 分行將設置新鈔兌換專櫃及提供總值 3,000元的「新鈔標準裝」，包括100張20元及20張50元新鈔。

中銀表示，由2月11日至26日新春期內，中銀香港客戶於BoC Pay或手機銀行註派發電子利是，即可參加新春「Phone利是」抽獎，有機會贏取港幣8,888元現金獎賞，名額共10名。

另外，客戶首次綁定或註冊BoC Pay及當月完成交易可獲高達20元獎賞。現有客戶每成功推薦一位親友綁定或註冊BoC Pay，亦可獲20元獎賞。

【派利是】中銀香港推出新春「Phone利是」服務 可參加8888元大利市抽獎​​​​​​​

恒生銀行換新鈔安排、推8888元現金獎賞

恒生銀行 （00011） 同樣於1月26日至2月11日全線地面分行提供兌換新鈔服務。

客戶在前往分行前，可預先透過恒生個人流動理財服務應用程式，預先遙距使用「櫃位手機取票服務」，毋須到分行排隊，減省在分行內等候的時間

全線地面分行（1）會於兌換新鈔的首3天（1月26日至1月28日）提早1小時營業，於早上8時開始提供兌換新鈔服 務。

恒生表示，客戶於農曆新年期間以「轉數快」電子支付方式派發利是或登記「轉數快」均可參加應節大抽獎，有機會贏取8,888元的現金獎賞，詳情將於稍後作出公布。

花旗銀行8,888元大利是抽獎

花旗銀行再次推出手機「派利是」功能，客戶只需手機號碼便可經「轉數快」遙距派利是。

由2月初至2月28日，客戶成功於Citi Mobile® App按「Get More」登記參加「Citi派利是大抽獎」，並於2月內發送2封電子利是，即可參加大抽獎，有機會贏取8,888元（名額2名）或888元（名額30名）。

招商永隆銀行換新鈔安排

1月26日至2月11日，分行將會提早開門營業，並額外營運1小時，於早上9時至10時，只提供兌換新鈔服務。

客戶可前往各分行即場領取籌號（先到先得、派完即止），並於同日指定時間到領籌分行的特快櫃枱兌換新鈔。

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編輯：陳華