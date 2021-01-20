【換新鈔】金管局：下周二至年三十可換新鈔　一文看清主要銀行安排及電子利是獎賞

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農曆新年將至，市民有兌換新鈔封利是的需求。金管局表示，今年換新鈔時間為1月26日至2月11日，即農曆新年前一天，市民毋需在開首數天趕往兌換新鈔。該局稱，今年新鈔庫存量充裕，惟考慮疫情因素，鼓勵市民採用電子支付方式派利是，各主要銀行也將盡力配合提供各種推廣計劃。一文看清今年3大發鈔行換新鈔安排及新推電子支付服務。
金管局表示，現時新鈔的庫存量達以往新年期間新鈔發行量的2倍，迎新鈔更達3倍，而換鈔時間由往年約2星期延長至3星期。
該局又稱，在疫情下，鼓勵市民盡量使用電子支付方法派利是，例如利用網上或手機銀行經金管局的「轉數快」或市面上其他電子錢包，取代派實體利是。
滙豐換新鈔安排
滙豐 （00005） 表示，於1月26日至2月11日期間在零售銀行分行提供新鈔兌換服務，亦會在分行推出特別措施：
滙豐稱，今年鼓勵客戶使用電子渠道進行，利用PayMe或滙豐流動理財應用程式及滙豐網上理財的轉數快（FPS）功能，向親友派發電子利是並送上祝福。
渣打換新鈔安排
渣打 （02888） 表示，於本月26日至2月11日為市民提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務安排：
渣打鼓勵客戶利用SC mobile的「e利是」，以SC Pay「轉數快」向親友派利是及逗利是。完成轉數後，更有12款全新利是貼圖 （stickers） 讓客戶同時向親友送祝福，並可參加大抽獎贏取獎賞。
中銀換新鈔安排
中銀 （02388） 表示，由1月26日至2月11日於全綫分行註提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務，安排如下：
中銀表示，將推出BoC Pay及手機銀行「Phone 利是」服務，方便市民在疫情下派發電子利是。BoC Pay客戶除了可自選或自設祝福語，以及挑選精美的主題利是封外，今年更新增「拆利是」功能，增添新年氣氛。
另外，客戶首次綁定或註冊BoC Pay及當月完成交易可獲高達20元獎賞。現有客戶每成功推薦一位親友綁定或註冊BoC Pay，亦可獲20元獎賞。
恒生換新鈔安排
恒生銀行 （00012） 同樣於1月26日至2月11日全線地面分行提供兌換新鈔服務。
客戶在前往分行前，可預先透過恒生個人流動理財服務應用程式，預先遙距使用「櫃位手機取票服務」，毋須到分行排隊，減省在分行內等候的時間
全線地面分行（1）會於兌換新鈔的首3天（1月26日至1月28日）提早1小時營業，於早上8時開始提供兌換新鈔服 務。
恒生表示，客戶於農曆新年期間以「轉數快」電子支付方式派發利是或登記「轉數快」均可參加應節大抽獎，有機會贏取8,888元的現金獎賞，詳情將於稍後作出公布。
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編輯：陳華