【換新鈔】金管局：下周二至年三十可換新鈔　一文看清主要銀行安排及電子利是獎賞

▲ 一文看清三大發鈔行換新鈔安排。

農曆新年將至，市民有兌換新鈔封利是的需求。金管局表示，今年換新鈔時間為1月26日至2月11日，即農曆新年前一天，市民毋需在開首數天趕往兌換新鈔。該局稱，今年新鈔庫存量充裕，惟考慮疫情因素，鼓勵市民採用電子支付方式派利是，各主要銀行也將盡力配合提供各種推廣計劃。一文看清今年3大發鈔行換新鈔安排及新推電子支付服務。

金管局表示，現時新鈔的庫存量達以往新年期間新鈔發行量的2倍，迎新鈔更達3倍，而換鈔時間由往年約2星期延長至3星期。

該局又稱，在疫情下，鼓勵市民盡量使用電子支付方法派利是，例如利用網上或手機銀行經金管局的「轉數快」或市面上其他電子錢包，取代派實體利是。

滙豐換新鈔安排

滙豐 （00005） 表示，於1月26日至2月11日期間在零售銀行分行提供新鈔兌換服務，亦會在分行推出特別措施：

於1月26日至30日，滙豐分行會提早一小時於 早上8時開始 營業以應付客戶需求

營業以應付客戶需求 客戶可前往分行即場領取籌號，於同日指定時間到該分行兌換新鈔；

分行會設有特快櫃枱，為持有有效籌號的客戶提供總值 3,000元的新鈔套裝，當中包括100張20元新鈔及20張50元新鈔 ；

； 客戶毋須領取籌號，亦可於分行兌換「迎新鈔」；

滙豐尚玉及滙豐卓越理財客戶可聯絡客戶經理預留新鈔，以便於所選擇的時間及分行領取。

滙豐稱，今年鼓勵客戶使用電子渠道進行，利用PayMe或滙豐流動理財應用程式及滙豐網上理財的轉數快（FPS）功能，向親友派發電子利是並送上祝福。

渣打換新鈔安排

渣打 （02888） 表示，於本月26日至2月11日為市民提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務安排：

每間分行的新鈔數量是因應該區需求而訂定，每天額滿即止。每位市民換新鈔的次數不限。 唯每次最多兌換10元及20元新鈔各50張、50元、100元及500元新鈔各20張，及1000元新鈔10張，迎新鈔兌換數量不限 。

實施人流管理及派籌，市民毋須在分行外輪候，減低人流聚集。

全綫分行 首3天會提早於上午8時開 始提供兌換新鈔服務， 上午8時至10時期間 ，分行櫃位將全部只提供兌換新鈔服務以加快兌換流程。

始提供兌換新鈔服務， ，分行櫃位將全部只提供兌換新鈔服務以加快兌換流程。 兌換新鈔時限橫跨3個星期，該行會確保分行每天均有新鈔及「迎新鈔」供應。

各分行早已加強防疫措施，亦為職員提供防護裝備如口罩、面罩、手套及酒精搓手液等。

渣打鼓勵客戶利用SC mobile的「e利是」，以SC Pay「轉數快」向親友派利是及逗利是。完成轉數後，更有12款全新利是貼圖 （stickers） 讓客戶同時向親友送祝福，並可參加大抽獎贏取獎賞。

中銀換新鈔安排

中銀 （02388） 表示，由1月26日至2月11日於全綫分行註提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務，安排如下：

1月26日至30日期間，分行將提前1小時（ 即早上8 時 ）開始提供換鈔服務，滿足客戶換鈔的需要。

）開始提供換鈔服務，滿足客戶換鈔的需要。 分行將設置新鈔兌換專櫃及提供總值 3,000元的「新鈔標準裝」，包括100張20元及20張50元新鈔。

中銀表示，將推出BoC Pay及手機銀行「Phone 利是」服務，方便市民在疫情下派發電子利是。BoC Pay客戶除了可自選或自設祝福語，以及挑選精美的主題利是封外，今年更新增「拆利是」功能，增添新年氣氛。

另外，客戶首次綁定或註冊BoC Pay及當月完成交易可獲高達20元獎賞。現有客戶每成功推薦一位親友綁定或註冊BoC Pay，亦可獲20元獎賞。

恒生換新鈔安排

恒生銀行 （00012） 同樣於1月26日至2月11日全線地面分行提供兌換新鈔服務。

客戶在前往分行前，可預先透過恒生個人流動理財服務應用程式，預先遙距使用「櫃位手機取票服務」，毋須到分行排隊，減省在分行內等候的時間

全線地面分行（1）會於兌換新鈔的首3天（1月26日至1月28日）提早1小時營業，於早上8時開始提供兌換新鈔服 務。

恒生表示，客戶於農曆新年期間以「轉數快」電子支付方式派發利是或登記「轉數快」均可參加應節大抽獎，有機會贏取8,888元的現金獎賞，詳情將於稍後作出公布。

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編輯：陳華