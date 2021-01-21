【C家教路@iM網欄】港股接近「大時代」 杠鈴策略既要投資亦要投機

最近國內疫情再出現變化，全國現有確診趨勢開始上升，截至周二（19日）上午，現有確診數字為2,201宗，石家莊最為嚴重，佔逾三成。疫情數字本月至今急升逾四成，尤其最近勢頭仍沒有減弱，筆者認為這個隱憂不多不少會影響股市的表現。然而，A股雖然近日顯牛皮，整體指數仍然大幅跑贏美股。

此外，「排洪」概念似乎仍然奏效，港股本月暫時只有兩日的成交額不足2,000億港元，本周二成交額更創2015年以來最高的約3,000億港元，可見熱錢的確湧入了港股市場。現時恒指的相對強弱指數 (RSI) 已有數天處於80水平或以上，其實情況屬罕見，最近的一次大概是2017年尾時段，同時恒指的市盈率亦回升至16倍左右水平，相信港股的表現令不少投資者感到意外。

現時的市況愈來愈接近2015年「大時代」的形勢，筆者認為理性分析之餘，投資部署上某程度也要有些「投機」成份，否則會因為無法分析市場形勢而錯失了一定的升幅。以筆者旗下的基金為例，其實現時都幾乎滿倉上陣，但其實在這個情形要完全跟足恒指升勢是一件不容易的事情，一來板塊輪動的變化將超出你的想像，二來現在升勢由資金流帶動居多，與基本面分析的相關性可能有脫節，追落後、狹淡倉的情景亦會影響投資的判斷，所以倉位在短綫可能會有部分部署未必受惠。筆者此時主張採用「杠鈴策略」，畢竟投資也離不開投機，在大牛市時投資部署上既要有投機成份的股票，亦要有基本面支持的核心持股，才可在波動的市況中生存。整體而言，投資很難捕捉泡沫爆破前離場，但若然可貼近升浪，緊貼大環境走勢，回調時倉位的利潤亦會有一定保護的作用。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時並沒持有以上股票的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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