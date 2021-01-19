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【理財通】金管局：力爭理財通在現有框架進行 預計雙向資金流強勁

股市 18:45 2021/01/19

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金管局助理總裁（外事）陳維民表示，在與內地監管機構溝通時，爭取理財通以現行框架推出。

香港銀行業表示已就跨境理財通，做好充分準備。金管局助理總裁（外事）陳維民表示，大灣區人口龐大，理財通不但有助中國境內居民投資海外資產，同時容許香港居民有更多人民幣資產選擇，形容「在雙向資金流通上見到巨大需求（huge demand）」。

陳維民出席亞洲金融論壇時提到，目前正與內地就理財通保持密切溝通，並研究運作細則，而金管局與內地監管機構在理財通落實上，主要考慮投資者的需求、投資者保障，以及爭取理財通符合現有框架，「儘量不去設立新的規則及監管」以節省時間。

銀行公會指業界已就理財通準備就緒【下一頁】

中銀香港指期待理財通啟動【下一頁】

他又指，雙方討論暫時未有覆蓋太多保險產品，但相信長遠而言保險通都是理財通的採討方向之一。

與會的私人銀行、基金及資產管理業界，均對理財通即將啟動表示歡迎，並建議長遠納入更多產品及提高個人額度。南方東英資產管理總裁丁晨稱，明白理財通初期只會納入中低風險產品，但香港市場產品種類豐富，長遠需增加產品類型才能有吸引力。

瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲表示，理財通對香港銀行業界形成重大機遇，尤其是該行最新調查發現，內地三分一的億萬富豪均在大灣區內。

 

編輯：趙穎妍

銀行 人口 基金 香港金融管理局 金融 人民幣 保險產品 大灣區 香港 中國

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