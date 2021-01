「泡菜是南韓的」南韓教授《紐時》 登報大外宣

泡菜起源一直是中韓兩方熱烈爭辯的話題,早前有南韓美食女主播因於社交網站對「泡菜是南韓的」留言點讚,最終被中國公司解約。南韓有教授亦作出反擊,於《紐約時報》美洲版和國際版刊登廣告,堅持宣稱泡菜來自南韓,展開南韓泡菜文化「大外宣」。

據《韓聯社》報導,南韓誠信女子大學教授徐坰德在本周一(18日)於《紐約時報》美洲版和國際版刊登了一則宣傳南韓泡菜的廣告,廣告的標題是「Korea's Kimchi, It's for Every one」(南韓泡菜是全世界人的美食),堅持泡菜是來自南韓的說法。

廣告文字介紹了南韓腌制越冬泡菜的文化,早於2013年被列入聯合國教科文組織(UNESCO) 非物質文化遺產,以及泡菜數千年來一直是南韓最具代表性的飲食和發酵食品,如今更是受到世界各國人的青睞。

此外,廣告最後亦強調,「Kimchi is Korean, but it belongs to everyone」(泡菜是南韓的,亦屬於全世界的」,直接指出泡菜起源至南韓。除了在報紙刊登外,徐坰德亦把該廣告上載至Facebook及Instagram等社交網站作宣傳,大力反駁中國數月以來,不斷聲稱泡菜起源於中國的論點。

徐坰德續指,與其逐一對中方毫無根據的「泡菜工程」回應,不如讓全球人獲取更加準確的資訊。他表示今後將繼續製作韓、英、中文版的泡菜文化和歷史宣傳視頻。

責任編輯:郭麗明