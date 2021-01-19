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「泡菜是南韓的」南韓教授《紐時》 登報大外宣

環球社會熱點 19:01 2021/01/19

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泡菜起源一直是中韓兩方熱烈爭辯的話題，早前有南韓美食女主播因於社交網站對「泡菜是南韓的」留言點讚，最終被中國公司解約。南韓有教授亦作出反擊，於《紐約時報》美洲版和國際版刊登廣告，堅持宣稱泡菜來自南韓，展開南韓泡菜文化「大外宣」。

伊朗恢復提煉濃縮鈾至20% 同時截停南韓運油輪 【下一頁】

據《韓聯社》報導，南韓誠信女子大學教授徐坰德在本周一（18日）於《紐約時報》美洲版和國際版刊登了一則宣傳南韓泡菜的廣告，廣告的標題是「Korea's Kimchi， It's for Every one」（南韓泡菜是全世界人的美食），堅持泡菜是來自南韓的說法。

廣告文字介紹了南韓腌制越冬泡菜的文化，早於2013年被列入聯合國教科文組織（UNESCO） 非物質文化遺產，以及泡菜數千年來一直是南韓最具代表性的飲食和發酵食品，如今更是受到世界各國人的青睞。

南韓泡菜現短缺危機 極端天氣使白菜貴6成  【下一頁】

此外，廣告最後亦強調，「Kimchi is Korean， but it belongs to everyone」（泡菜是南韓的，亦屬於全世界的」，直接指出泡菜起源至南韓。除了在報紙刊登外，徐坰德亦把該廣告上載至Facebook及Instagram等社交網站作宣傳，大力反駁中國數月以來，不斷聲稱泡菜起源於中國的論點。

徐坰德續指，與其逐一對中方毫無根據的「泡菜工程」回應，不如讓全球人獲取更加準確的資訊。他表示今後將繼續製作韓、英、中文版的泡菜文化和歷史宣傳視頻。

責任編輯：郭麗明

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