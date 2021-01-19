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【旅遊業寒冬】東瀛遊2000萬元遣散120名導遊 禤國全：「希望佢哋有錢過年關。」

環球政經 18:58 2021/01/19

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旅遊業在疫情下全面停頓，今日（19日）東瀛遊 （06882） 宣布，解僱全部導遊共120人，佔員工總人數25%，全部均是帶日本團及長線團。東瀛遊執行董事禤國全指，是次遣散費涉2000萬元，將以去年1月薪金計算，去年1月的薪金屬正常水平，相比過去一年平均薪金計算，被遣散的導遊可得較高的遣散費，部分已工作超過20年的導遊，將有超過30萬元的遣散。

他又指，在農曆年前遣散，好讓員工有錢「過年關」，他表示：「「是不開心，但想法正面，希望他們可以有錢過年關」。又指旅遊業復甦，會優先聘請這批導遊。而公司的其他部門，包括數十名領隊，現時不受影響。後勤員工，則維持放無薪假。東瀛遊近月開始經營海外直送食品，褟國全指，相關收入只等於公司以往營業額佔比很小。東瀛遊股價周二未有升跌，最新市值約2.06億元。

 

延伸閱讀：【薪酬調查】2021薪酬趨勢報告 近3成僱主計劃加人工　12大行業加薪幅度全面睇 【【下一頁

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責任編輯：鄭靜珊

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