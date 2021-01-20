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【特朗普卸任】想大搞歡送儀式不果 因國會暴亂被拒

環球社會熱點 17:16 2021/01/20

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美國現任總統特朗普離任在即，除了拜登就職典禮，特朗普的歡送儀式亦獲各界關注。白宮發出邀請函指，特朗普的歡送儀式將會在當地時間周三早上舉行。特朗普據報，希望在歡送儀式舉行大型閱兵儀式，但受美國國會暴亂導致流血事件發生，將不會舉行大型閱兵儀式。

根據白宮發出的邀請，特朗普的歡送儀式將會在當地時間周三早上8時，於馬里蘭州（Maryland）安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）舉行，比拜登在華盛頓國會的就職典禮早4小時。

特朗普寶寶也「退休」 成倫敦博物館展品 【下一頁】

報道指，特朗普一度表示希望有一個大型的閱兵儀式，讓身為總司令的他，與武裝部隊、支持者、現及前任官員、以及一眾來賓好好告別。

不過，由於空軍一號其後需交給拜登，特朗普在正被民主黨彈劾下，似乎難以說服民主黨，作出大型軍事調動，以完成其心願。

梅拉尼婭發表離別感言 籲放棄仇恨保持團結 【下一頁】

白宮指，受邀賓客需在早上7時15分前抵達現場，來賓不能攜帶槍械、彈藥、玩具槍和鐳射筆進場。

更多歡送儀式細節並未公佈，但有報道指正在考慮加入21響禮炮環節，官員希望藉此營造國事訪問的感覺。

責任編輯：李俊儀

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