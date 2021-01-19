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【HSBC】滙豐1月26日起提供新鈔「封利是」　分行即場派籌　再於同日指定時間換新鈔（一文睇清特別安排）

理財智慧 18:29 2021/01/19

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農曆新年將至，又是時候要準備「封利是」。滙豐將於1月26日至2月11日期間在零售銀行分行提供新鈔兌換服務。為減少排隊輪候時間及保持社交距離，滙豐表示，將在分行推出特別措施，客戶可前往分行即場領取籌號，再於同日指定時間到該分行兌換新鈔；兌換「迎新鈔」則毋須領取籌號。

特別措施如下：

  • 1月26日至30日，滙豐分行（離島分行、日夜理財中心、商業客戶服務中心、流動銀行除外）會提早一小時於早上8時開始營業以應付客戶需求
  • 客戶可前往分行即場領取籌號，於同日指定時間到該分行兌換新鈔
  • 分行會設有特快櫃枱，為持有有效籌號的客戶提供總值3,000 港元的新鈔套裝，當中包括100 張20 港元新鈔及20 張50 港元新鈔
  • 客戶毋須領取籌號，亦可於分行兌換「迎新鈔」
  • 滙豐尚玉及滙豐卓越理財客戶可聯絡客戶經理預留新鈔，以便於所選擇的時間及分行領取

為保障客戶及員工的健康及安全，分行會繼續實施一系列的防禦措施，包括所有訪客及職員均需戴上口罩、進入分行前會進行體溫檢測、分行內有酒精搓手液提供、保持排隊距離，並在開放式櫃枱增設膠板。

滙豐鼓勵客戶使用電子渠道派利是，利用PayMe或滙豐流動理財應用程式及滙豐網上理財的轉數快（FPS）功能，客戶可向親友派發電子利是並送上祝福。

【同場加映】疫情持續　新一年理財3步　實踐財務自由，即看【下一頁】

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責任編輯：葉卓偉

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