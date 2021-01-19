【HSBC】滙豐1月26日起提供新鈔「封利是」　分行即場派籌　再於同日指定時間換新鈔（一文睇清特別安排）

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【大行點睇】大和看好內地證券業 受惠資本市場改革 大幅上調這股目標價55%
農曆新年將至，又是時候要準備「封利是」。滙豐將於1月26日至2月11日期間在零售銀行分行提供新鈔兌換服務。為減少排隊輪候時間及保持社交距離，滙豐表示，將在分行推出特別措施，客戶可前往分行即場領取籌號，再於同日指定時間到該分行兌換新鈔；兌換「迎新鈔」則毋須領取籌號。
特別措施如下：
為保障客戶及員工的健康及安全，分行會繼續實施一系列的防禦措施，包括所有訪客及職員均需戴上口罩、進入分行前會進行體溫檢測、分行內有酒精搓手液提供、保持排隊距離，並在開放式櫃枱增設膠板。
滙豐鼓勵客戶使用電子渠道派利是，利用PayMe或滙豐流動理財應用程式及滙豐網上理財的轉數快（FPS）功能，客戶可向親友派發電子利是並送上祝福。
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責任編輯：葉卓偉