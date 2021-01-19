蘋果修復M1 MacBook安全漏洞  禁止用戶自行安裝非官方認證iOS程式

▲ 早前就有用戶發現，可以在macOS Big Sur利用side-load的方式，自行安裝非官方認證的iOS程式，但最近蘋果就在新版11.2更新中修復有關漏洞。

蘋果（Apple）自推出M1晶片的Mac電腦設備後，其中一個最大的賣點就是能夠在設備上安裝各種iOS程式。不過，早前就有用戶發現，可以在macOS Big Sur利用side-load的方式，自行安裝非官方認證的iOS程式，包括Netflix、Facebook、Instagram等，但最近蘋果就在新版11.2更新中修復有關漏洞。

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據外國網站9to5Mac報道，之前用戶可透過第三方程式直接執行iOS程式，避開在Mac App Store下載和安裝。不過，在早前釋出的macOS Big Sur 11.2 Beta更新中，除非應用程式本身在Mac的App Store開放下載使用，否則現在Apple 已經將伺服器上的通道封鎖，以阻止用戶繼續在M1 Mac上安裝。

報道又指，當用戶嘗試在macOS 11.2 Beta測試版上安裝未經授權的iOS程式時，系統將會收到「由於開發人員不允許程式在此平台運作，此程式將無法安裝」的錯誤提示，表示Mac無法安裝該應用程式。

▲ 當用戶嘗試在macOS 11.2 Beta測試版上安裝未經授權的iOS程式時，系統將會收到錯誤提示，表示Mac無法安裝該應用程式。

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外界認為，是次Apple修復有關漏洞的原因，可能與個別程式商的商業決定有關，以Netflix和Xbox為例，暫時程式商無意讓iOS程式在Mac電腦上執行，相信或與服務體驗和收費有關。

責任編輯：施雯雯