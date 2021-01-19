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失業率創16年新高　逾24萬人無工開　美聯：對樓市影響不大　置業者多數高收入及專業人士

股樓投資 18:29 2021/01/19

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本港失業率創16年新高，據政府統計處公佈，經季節性調整的失業率由2020年9月至11月的6.3%，升至2020年10月至12月的6.6%；至於失業人數（不經季節性調整）則由2020年9月至11月的24.43萬人，升至2020年10月至12月的24.58萬人。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，雖然最新失業率創16年新高，但主要對零售、住宿、膳食及服務業的影響較大，又稱目前置業人士以較高收入及專業人士為主，相信失業率對樓市影響有限。 

他續說，近期樓市交投暢旺，新盤入票及銷售反應熱烈，樓股向好，買家入市意欲仍見高漲，而且香港資金充裕，去年11月本港銀行存款便高達14.6萬億元，而市場上亦不乏資金充裕的買家入市，故看好後市。 

該行又指，過去本港曾經在失業率上升的情況下，樓價仍錄得可觀升幅，以2008年金融海嘯為例，當年失業率曾由2008年低位的3.2%，升至2009年最高的5.5%，惟2009年全年二手樓價升約27%。 

布少明說，去年即使疫情肆虐，但樓價僅跌約1%，但疫苗已經面世，各國也開始接種，若疫情緩和及可受控，料失業率有望改善，而今年樓價或升逾5%，假如本港經濟強勁復甦，甚或有力創歷史新高。 

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撰文 : 黃卓賢

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