三星稱未來更多手機型號改用環保包裝　取消提供充電器及耳機配件

▲ 三星官方最新消息表示，未來將有更多手機型號改用環保包裝，不再配備產品相關配件。

三星（Samsung）在不久前發布新一代Galaxy S21旗艦系列手機，首次取消在包裝附送充電器及耳機配件。據官方最新消息表示，未來將有更多手機型號會改用環保包裝，不再配備產品相關配件。

據外媒報道，近日三星在新聞稿中透露，未來會有更多不同手機型號改用環保包裝，逐漸不再向消費者提供充電器和耳機配件。官方表示，該做法是實行可持續消費原則，同時減低消費者在購買新手機時，需要處理多餘手機充電器及耳機的壓力。

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報道也指出，除了手機之外，三星的平板電腦或其他電子產品，也有機會改用環保包裝。外界分析認為，取消附送充電器的措施，可為廠商節省不少支出成本，並能將手機價格降低，從而吸引消費者購買產品。

去年，蘋果（Apple）首度宣佈所有新推出的 iPhone手機，其包裝盒將不會再提供充電器和耳機。其後，內地手機品牌小米也表示，為了響應科技環保，決定取消在包裝附送充電器。

責任編輯：李寶如