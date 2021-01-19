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【社區團購】標普：中國社區團購今年可增長50%至60% 料削弱電商巨頭盈利

新經濟追蹤 18:05 2021/01/19

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評級機構標普認為，中國社區團購市場今年可增長50%至60%，但因大額投資將損害電商巨頭的利潤率。

社區團購在疫情期間急速冒起，吸引科網巨頭爭相入局。評級機構標普預計，2020年中國社區團購市場規模將達到1300億元（人民幣，下同），儘管在中國整體39萬億的零售市場而言非常輕微，但以目前的銷售勢頭及投資趨勢，預計2021年的增長可達到50%至60%，亦將成為電商巨頭進軍中國7,700億美元雜貨市場的機會。

標普續指，轉變可能會帶動強勁的收入增長，但也要求大額投資以及會削弱利潤率。京東 （09618） 、美團 （03690） 等目前投資非常進取以搶佔市場。目前投資者疑惑的是，新趨勢是一個爆發性新市場的開端，還是會損害公司利潤率及浪費資金的短期流行。

標普認為，社區團購在未來12個月對大型電商巨頭的評級影響為中性及稍偏向負面。

美團今日破頂高見348元，全日升4.9%，收報341元，成交達115億元。京東今日收報352.4元，升1.4%，成交逾25億元。

騰訊加碼投資內地社區團購電商平台興盛優選，涉7.8億元，詳情請按【下一頁】

京東斥資54億投資社區團購電商平台興盛優選，詳情請按【下一頁】

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編輯：陳健婷

港股 美團－W（03690） 零售 京東集團—SW（09618）

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