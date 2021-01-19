【筍盤推介】 港島最搶手靚名校網上車盤 單位裝修清雅 幾分鐘到港鐵站 樓價只係「5字頭」

不少家長為子女能夠入讀名校，不惜「孟母三遷」，遷至心儀學校所屬的校網區，以下介紹的放盤單位位於西營盤頌賢閣 ，位於西營盤醫院道17號，屬11校網(中西區），為港島區最靚的名校網，校網內的學校基本上是「無得輸」，如嘉諾撒聖心學校、聖士提反女子中學附屬小學、般咸道官立小學、李陞小學、聖公會聖彼得小學等，都是不少家長的心水。

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頌賢閣為單幢物業，該盤於1990年入伙，樓齡約30年。物業提供24個單位，實用面積由313平方呎至361平方呎。頌賢閣的最大賣點是較清幽，距離港鐵西營盤站步程只是6分鐘左右。

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頌賢閣少有買賣放盤，是次介紹的單位是該物業現時僅有的放盤，位於中層C室，實用面積313平方呎，為1房間隔，業主叫價598萬元，每呎叫價19,105元，首置人士購入單位，最高可承造9成按揭，換句話說首期只需60萬元。

以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：

放盤單位： 西營盤頌賢閣中層C室（物業編號 : BM06986819）

間隔： 1房 實用面積： 313平方呎 叫價： 598萬元 賣點： 罕有放售 只此一家放盤

單位具清雅裝修

環境清幽 景觀開揚

物業距離西營盤港鐵迨 上車精選 中西區11名校網

首次置業一按最高可達九成按揭, 首期60萬元

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/35TxRn4

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍