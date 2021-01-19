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【ET講股通】孫運喜：大時代 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 20:09 2021/01/19

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《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指強勢無與倫比，一度急漲千點，收市仍大升779點，收報29642點。大市總成交3,015億元。友邦 （01299） 升4.4%，滙豐 （00005） 升4.2%，惟騰訊 （00700） 倒跌0.3%。

短綫不排除回調  29174點買貨

A股回軟，惟港股反而逼近3萬關，成交更大增至3千億。投資者應如何面對「大時代」？展望後市，短綫不排除回軟整固，因RSI升至84的極超買水平，領導股騰訊高位盤整，加上上證高位反覆，相信恒指需於3萬關前，稍為消化升浪。

目前市況，乍現2007年、2015年感覺，主要受惠內地資金大舉南下。事實上，2021年以來，有12個交易日錄逾百億北水淨流入，今日更單日達到逾260億元的新高水平。港股現賺錢效應，相信北水南下趨勢持續，進取者可趁調整買貨，前阻力29174點頓變支持，可留意較落後的板塊。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中遠海控、華潤置地、鐵塔、舜宇、中信証券、IGG、中移動、碧桂園︰立即觀看

 

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本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

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