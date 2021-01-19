【ET講股通】孫運喜：大時代 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指強勢無與倫比，一度急漲千點，收市仍大升779點，收報29642點。大市總成交3,015億元。友邦 （01299） 升4.4%，滙豐 （00005） 升4.2%，惟騰訊 （00700） 倒跌0.3%。

短綫不排除回調 29174點買貨

A股回軟，惟港股反而逼近3萬關，成交更大增至3千億。投資者應如何面對「大時代」？展望後市，短綫不排除回軟整固，因RSI升至84的極超買水平，領導股騰訊高位盤整，加上上證高位反覆，相信恒指需於3萬關前，稍為消化升浪。

目前市況，乍現2007年、2015年感覺，主要受惠內地資金大舉南下。事實上，2021年以來，有12個交易日錄逾百億北水淨流入，今日更單日達到逾260億元的新高水平。港股現賺錢效應，相信北水南下趨勢持續，進取者可趁調整買貨，前阻力29174點頓變支持，可留意較落後的板塊。

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