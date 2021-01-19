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內地戀愛網訪90後女性 伴侶收入至少13,145人民幣 收入高更添安全感

環球政經 17:56 2021/01/19

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戀愛有價並不是什麼新鮮話題，尤其是大部分以結婚為前提的關係，男方的收入或多或少會成為婚姻的安全感。內地婚戀網站「百合網」最新公布的中國男女婚戀觀系列調查《愛與哀愁之靈魂拷問》中顯示，86%的男性和97%的女性認為安全感為婚戀最重要的因素。至於「戀愛起步價」受訪女性認為男方最低的月中位數為11,941元/月，男方要求女方的收入中位數為4,488元/月。

男方最少要有13,145元月薪

調查顯示90後女性及70後男性對伴侶的收入要求最高，前者要求伴侶至少有13,145元月薪、後者則為4,990元。調查結果顯示隨著年齡上升，女性對伴侶收入要求下降，男性反而呈上升趨勢。

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研究生以上學歷最看重「門當戶對」

另外，報告顯示約有30%單身受訪者認為「門當戶對」令關係更添多安全感，亦有一半以上的人認為無法確定。在眾多族群當中，以研究生或以上學歷的單身人群最看重「門當戶對」的觀念，當中70%的單身女性和過半數的單身男性均贊同以上論述。

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責任編輯：翁嘉陽

 

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