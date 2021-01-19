【年宵花市】年宵花市可恢復舉行　攤檔規模缩一半、檔主員工需檢測

▲ 年宵花市將可恢復舉行。

政府早前宣布，受疫情影響，取消全港農曆新年花市及車公誕新春市場。政府最新宣布，年宵花市將可恢復舉行，當局與花農多番商討後，現時傾向在15個原址舉辦年宵市場，但規模將會縮減一半。行政長官林鄭月娥今早稱，有意見指做法不顧及市民應節活動，也可能增加其他地方的人流，正檢討最新安排，港府會約見花農商議。

食物及衞生局局長陳肇始在傍晚的發布會稱，新措施目的是在回應社會訴求的同時，將銷售活動風險維持在可控範圍。除了縮減規模外，政府會利用科技監察人流，也會要求攤檔遵守場地規則、設相關防疫抗疫措施。

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陳肇始續指，攤檔經營者需提供員工名單及聯絡方法，方便以後追踪個案，花市啟市前檔主、員工需要進行病毒檢測，將由政府免費提供。她表示，會盡快邀請有興趣的檔主申請，然後進行抽籤，場地將會免費。

場地將進行人流管制

機電工程署總工程師（數碼科技）李子傑指，將在花市入口設紅外線探測儀，為入場人士探測體溫，並利用紅外線點算人數，紅色代表最多，黃色代表普通，綠色表示最少，資訊會在每個場地顯示，並上載專設網頁。食物環境衞生署署長劉利群就指，每個區域將會設人數上限，若人流超過上限將會觸發警告，市民會被建議稍後再進入該區域。

陳肇始又稱，政府早前宣布取消時，已表示會就協助花農銷售與業界探討可能性，因此不構成「轉彎」。花農有表達不需增加場地、在熟悉場地進行的意見，因此政府決定在15個原址進行。另外疫情仍反覆，除了減少攤檔數目外，人流的管制也十分重要，政府在有信心將風險減至最低的前提下，再與花農會面。

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編輯：陳健婷