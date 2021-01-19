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【日本疫情】疑現社區變種病毒傳播 3人未曾赴英仍中招

環球政經 18:02 2021/01/19

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日本疫情肆虐，近日發現3名居住靜岡縣日本居民染上英國變種病毒，是日本首次出現源頭不明變種病毒病例，被指或已出現社區傳播鏈。

【新冠疫苗】英國約380萬人接種疫苗　英格蘭本周起擴大接種計劃：【下一頁

日本厚生勞動省表示，3名感染人士均未曾有出國記錄，當中20多歲女子和60多歲男子於本月上旬出現症狀，惟感染源頭不明，另一名40多歲女子曾為20多歲女子的密切接觸者，現時3人進行居家隔離。另外，日本於周日(17日)公布多一名於12月31日從英國返日本時，被檢測出染上英國變種病毒，現居住於東京。

到現時為止，日本境內由機場檢測出41名感染變種病情人士和密切接觸者，並已成功追蹤其感染途徑。

延伸閱讀：接種疫苗5大注意事項：留意過敏情況　準備現正服用藥物清單 【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

日本 疫情

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