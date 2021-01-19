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【異動股】比亞迪公開電子煙專利 思摩爾全日大升近5%

股樓投資 19:06 2021/01/19

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主要從事汽車生產業務的比亞迪（01211）公開一項電子煙的專利，該股全日跌0.6%，報234元，成交近25億元。

【大行點睇】野村料壽險業最壞時刻已過 籲買入5大內險股  詳情請看[下一頁]

另外，今日電子煙概念股造好，思摩爾（06969）全日升近4.9%，報75.15元，曾上試77.9元的上市新高，成交22.3億元。波頓（03318）升45.2%，報3.92元，該股2日內累升逾一倍。華寶（00336）升16.5%，報11.84元，成交2.6億元。

【大行點睇】瑞信料內房首季銷售強勁　推薦4大內房股  詳情請看[下一頁]

根據內地工商資料顯示，比亞迪於去年3月6日申請有關專利，該款電子煙設有傳感器、比較器、計數器和顯示器等器件，可基於傳感器檢測到的煙霧濃度或溫度等參數，計算出該電子煙的剩餘可抽吸口數，提升電子煙用戶的使用體驗。

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撰文 : 趙家盈

比亞迪股份（01211） 華寶國際（00336） 中國波頓（03318） 思摩爾國際（06969） 汽車

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