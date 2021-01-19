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見單位有靚裝修　「90後」上車客為求買得到　不惜追價搶盤

股樓投資 17:41 2021/01/19

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政府統計處最新公布，失業率升至6.3%，創2016年新高，逾24萬人無工開。雖然經濟前景未明，但市民置業意欲仍強，更趁農曆新年將至前，紛紛加快入市，甚至不惜追價搶盤。及至近日，荃灣海濱花園有個靚裝修單位減價賣，吸引多組客睇樓，有「90後」上車客為求買到單位　更不惜追價搶盤。 

中原林恩信說，海濱花園9座中層D室，實用面積497平方呎，原三房間隔，後改為兩房，於去年11月放盤，當時叫價680萬元，本月減價至660萬元，即吸引大量睇樓客參觀。他續說，剛過去周末，睇樓客不斷，其中一組客人隨即洽購，得知有另一組買家出價645萬元，即追價5萬元搶盤，最終成功以650萬元購入單位，實用呎價13,078元。 

代理續說，買家是一名90後上車客，心儀海濱花園單位實用，廳大房大，而且單位四年前全屋翻新，附有雅致裝修，見可節省一大筆裝修費及時間，相對划算，因此不惜追價搶筍盤。資料顯示，原業主於2017年以590萬元購入單位，現帳面賺60萬元，物業期內升值一成。 

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撰文 : 黃卓賢

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