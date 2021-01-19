【電動車】吉利汽車結盟騰訊　於智能座艙、自動駕駛合作

▲ 吉利與騰訊達成戰略合作，即將打造新一代智能座艙。

吉利汽車 （00175） 母企吉利控股近期與多家科網企業合作，繼公布與百度（美：BIDU）合資建立電動車公司，吉利最新公布，夥騰訊 （00700） 打造下一代電動車智能座艙。據報吉利汽車集團與騰訊簽署合作協議，圍繞智能座艙、自動駕駛、數字化營銷、數字化底座、數字化新業務及低碳發展等領域展開全方位戰略合作。

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吉利2018年與騰訊成立國鐵吉訊，在高鐵出行場景為用戶提供協同出行服務，並在2019年，由吉利控股投資的汽車晶片商億咖通科技與騰訊車聯達戰略合作協議。

雙方將開啟汽車產業互聯網新模式，即「汽車+互聯網」，充分融合吉利、騰訊兩大生態，打通手機端和汽車端服務場景。同時，展開自動駕駛虛擬仿真及雲平台方面的合作，加速自動駕駛產品的研發及應用驗證。

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此外，積極尋求在數字化營銷、共享出行、數字化金融服務、智慧交通等領域的創新探索。目前，騰訊車聯服務已經陸續接入吉利汽車和領克多款車型。

吉利控股總裁安聰慧表示，基於三年來的合作，吉利與騰訊戰略合作全面升級，用數字化手段全方位提升汽車全產業鏈競爭力，讓用戶擁有更加完美的消費體驗。

騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群總裁湯道生稱，騰訊希望作為吉利數字化戰略合作夥伴，以用戶為中心，以數據為驅動，全面助力吉利汽車率先完成「用戶全生命週期」的數字化升級，並在產業可持續發展、創新人才聯合培養、創新生態模式等方向持續探索。

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編輯：陳華