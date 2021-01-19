【特朗普卸任】寶寶也「退休」 成倫敦博物館展品

美國總統特朗普（Donald Trump）於2018年曾到訪英國倫敦，示威者於國會廣場上空放飛「特朗普寶寶」氣球，被視為反特朗普的示威象徵。隨著特朗普即將卸任，「特朗普寶寶」氣球亦「退休」，成為倫敦博物館的藏品。

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這個6米高的特朗普寶寶氣球造型生動，「特朗普寶寶」穿着尿布抓著手機、雙手短小、樣子憤怒，籍以反映特朗普性格，亦諷刺他經常利用手機發Twitter的行為。製作人亦認為氣球材質脆弱，就像他的自尊心一樣。

事實上，「特朗普寶寶」 氣球沿途走過多個國家「狙擊」特朗普，當作世界巡迴，包括法國、阿根廷，愛爾蘭和丹麥。隨著特朗普即將卸任，這個標誌性的反特朗普氣球，如今亦終告「退休」。

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倫敦博物館已購入「特朗普寶寶」氣球作為展品，目前對大氣球進行保存，日後將放置於示威系列展區內陳列。倫敦博物館形容該氣球為「非常好而且具創意力的想法」（extraordinary and imaginative idea），亦能代表倫敦人的創意。

倫敦博物館館長阿門特（Sharon Ament）表示，博物館對美國的政治立場沒有任何取態，認為「特朗普寶寶」氣球純粹突顯從政客當中取材的典型英式幽默。

「特朗普寶寶」氣球創作人則表示，希望該氣球會令大家想起特朗普在任時，在政治上所遇到的一切障礙。

責任編輯：郭麗明