【網購商機】Visa推出網購保障　貨物遲到30天或有損壞 最多賠7750元

Visa 宣佈推出網上購物保障，每年每次最多可達獲 1,000 美元（7,750 港元）的賠償。

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Visa 推出電子商務購物保障，持卡人在使用合資格的 Visa 卡從本地或海外網上平台購買商品包括電子科技產品、服飾、鞋履和個人物品時將自動獲得保障。

凡網上購物時遇到以下任何一項情況，包括所購買商品在預定送貨日期 30 天後仍尚未送達、所購買商品送貨有錯誤或不完整，或已送達的商品受到物理損壞，Visa Signature 和 Visa Infinite 持卡人每年每次可分別獲得高達 200 美元（1,550 港元）及 1,000 美元（7,750 港元）的保障。

Visa 香港最近的研究顯示，去年在疫情期間，52%的購物開支透過網絡進行。當疫情基本過去後，45%的港人預計消費仍將於網上進行。Visa香港及澳門區董事總經理史美琪(Maaike Steinebach)希望，隨著越來越多人在網上購物，Visa電子商務購物保障可為網購增加一層保障。

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責任編輯：葉泳珊