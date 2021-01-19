【東京奧運】八成民眾反對東奧如常舉行　東京奧運或再推遲至2024年

原定於2020年夏天舉行的東京奧運會因新冠疫情爆發延至今年舉行，現在距離奧運會開幕還有半年，日本疫情不但沒有放緩，東京都市圈及大阪等要地反而要進入緊急狀態，令人擔憂奧運能否如期舉行。

國際奧委會及日本政府早前均表示東京奧運將如常舉行，前首相兼東京奧組委主席森喜朗更在上周稱東奧絕對不可能再延遲。日本首相菅義偉亦表明東京奧運的準備工作將繼續進行，並下決心在今年七月如期舉行奧運及其後的殘奧。「日本政府將繼續準備工作，另一方面也將繼續針對新冠疫情展開對策。我深信奧運如期舉行代表着人類會戰勝病毒，這將帶給全世界希望。」雖然菅義偉本國會內對全國許下承諾，但自民黨政務調查會長下村博文卻在電視節目透露政府會再次檢討是否適合在今年舉辦奧運。

【東京奧運】 八成受訪日本民眾認為 奧運應停辦或再次延期 【下一頁】

根據日本共同通訊社的訪問結果，接近80%日本民眾認為東京奧運應取消或再次改期，反映民眾對奧運如期舉行的希望不大。

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內閣府特命擔當大臣（規制改革擔當）河野太郎在接受路透社訪問時更釋出令人不安的訊號。「現在我們當然會盡一切所能準備奧運，但一切還很難說。」河野太郎透露奧委會或許在考慮「Plan B及Plan C」，但無論如何都不是一個容易的抉擇。消息指，日本政府正考慮將本屆奧運延遲至2024年舉行，而原定於2024年舉行的巴黎奧運及2028年的洛杉磯奧運將各自順延四年。若消息屬實，無論對東京及巴黎都是好消息，皆因巴黎奧運在疫情下無法找到足夠贊助商，場地建設亦遠遠落後預期，未必能如期完工。

周一（18日）日本共新增4890宗確診個案，令總確診人數達到33.6萬，同日共有61人死亡，使總死亡人數達到4366人。

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