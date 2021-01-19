  • 16°C
香港時間 : 2021119日 (二) 18:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】丘鈦獲券商唱好 指產品結構持續改善 目標價升至最高20元

股樓投資 17:11 2021/01/19

分享：

丘鈦科技（01478）日前發盈喜，預期去年度純利按年增長40%至60%。多家券商發報告稱，預期公司的鏡頭模組業務及產品結構持續改善，當中麥格理、交銀國際及中泰國際分別上調丘鈦目標價至16.4元、20元及18.5元。丘鈦今日一度高見17.3元，最終收市漲6.13%，收報16.98元。

各大行予丘鈦科技的評級及目標價一覽：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

麥格理報告稱，丘鈦科技發盈喜，預計去年純利按年升40%至60%，增幅高於該行預期的19%，同時預期公司的鏡頭模組的毛利率貢獻有改善，該行上調其2021至2022年度盈利預測28%及29%。該行將丘鈦目標價上調38.9%至16.4港元。

交銀國際預計，除了智能手機終端需求回升之外，三星（Samsung）的份額分配增加及榮耀產品回歸，將成為今年出貨量的增長動力，從產品結構來看，預計MP升級或大型傳感器、OIS（光學防手震）和dToF（直接飛行時間傳感器）會有所貢獻。由於產品結構的升級更強，相機模塊及鏡頭仍是今年智能手機組件中的首選子行業之一，該行預計其今年丘鈦每股盈利增長30%，並將目標價調高42.9%至20元。

延伸閱讀 【新股IPO】麥迪衛康2159首日掛牌 最高曾升逾40%下一頁

中泰國際表示，預期今年全球智能手機出貨量將在疫情影響較小、5G進程較快，及出貨量佔比較大的中國市場回暖的帶動下，重拾增長。該行稱，中高端手機市場將在疫情對消費者購買力影響減小、競爭格局變化，及復甦機遇推動手機廠商策略更為激進下，表現將更勝去年。

該行又認為，公司市場競爭力不斷增加，產品結構持續改善，有望持續推高攝像頭模組平均銷售單價，攝像頭模組業務存在量、價齊昇機遇。該行上調丘鈦目標價至18.50元，以反映人民幣兌港幣匯率變化。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：溫藹紅

 

港股

上一篇文章

【南韓疫情】首現巴西變種新冠病毒 連續兩日確診維持4百宗水平

下一篇文章

【源‧來自有機@iM網欄】抵擋冬日乾燥爆拆 滋潤雙手要有竅門法寶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【慳得就慳】今周六港鐵可二維碼入閘 享每程八折優惠 今日起登記（教如何登記及使用流程）
【慳得就慳】今周六港鐵可二維碼入閘 享每程八折優惠 今日起登記（教如何登記及使用流程）
【美股焦點】Cathie Wood推太空探索ETF「ARKX」　5大股份有望中選
【美股焦點】Cathie Wood推太空探索ETF「ARKX」　5大股份有望中選
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【新股IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【新股IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【美股分析】契媽Cathie Wood低位密密吸 Zoom三個月累跌逾三成 分析員指嚴重低估
【美股分析】契媽Cathie Wood低位密密吸 Zoom三個月累跌逾三成 分析員指嚴重低估