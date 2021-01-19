【大行報告】丘鈦獲券商唱好 指產品結構持續改善 目標價升至最高20元

丘鈦科技（01478）日前發盈喜，預期去年度純利按年增長40%至60%。多家券商發報告稱，預期公司的鏡頭模組業務及產品結構持續改善，當中麥格理、交銀國際及中泰國際分別上調丘鈦目標價至16.4元、20元及18.5元。丘鈦今日一度高見17.3元，最終收市漲6.13%，收報16.98元。

各大行予丘鈦科技的評級及目標價一覽：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

麥格理報告稱，丘鈦科技發盈喜，預計去年純利按年升40%至60%，增幅高於該行預期的19%，同時預期公司的鏡頭模組的毛利率貢獻有改善，該行上調其2021至2022年度盈利預測28%及29%。該行將丘鈦目標價上調38.9%至16.4港元。

交銀國際預計，除了智能手機終端需求回升之外，三星（Samsung）的份額分配增加及榮耀產品回歸，將成為今年出貨量的增長動力，從產品結構來看，預計MP升級或大型傳感器、OIS（光學防手震）和dToF（直接飛行時間傳感器）會有所貢獻。由於產品結構的升級更強，相機模塊及鏡頭仍是今年智能手機組件中的首選子行業之一，該行預計其今年丘鈦每股盈利增長30%，並將目標價調高42.9%至20元。

延伸閱讀 【新股IPO】麥迪衛康2159首日掛牌 最高曾升逾40%【下一頁】

中泰國際表示，預期今年全球智能手機出貨量將在疫情影響較小、5G進程較快，及出貨量佔比較大的中國市場回暖的帶動下，重拾增長。該行稱，中高端手機市場將在疫情對消費者購買力影響減小、競爭格局變化，及復甦機遇推動手機廠商策略更為激進下，表現將更勝去年。



該行又認為，公司市場競爭力不斷增加，產品結構持續改善，有望持續推高攝像頭模組平均銷售單價，攝像頭模組業務存在量、價齊昇機遇。該行上調丘鈦目標價至18.50元，以反映人民幣兌港幣匯率變化。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：溫藹紅