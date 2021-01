【騰訊投資】《絕地求生》開發商Krafton謀上市　創辦人曾多次創業失敗、PUBG是怎樣煉成的？

早前外媒報道,騰訊 (00700) 投資的《絕地求生》(PUBG)遊戲開發商Krafton擬於韓國上市,有望超越往年三星人壽的新股集資額,為近來韓國最大型的新股上市公司,估值可望達到260億美元(約2,015億美元)。

PUBG 2017年在遊戲平台Steam發行正式版本,其手遊版本PUBG Mobile則在2018年由3月由騰訊和Krafton共同推出。在PUBG Mobile發行後不足4個月內,PUBG在蘋果iOS和Android平台的下載量分別已突破1億次。截至2020年年底,據市場調研機構Sense Tower數據,PUBG Mobile更曾成為全球最吸金遊戲,遊戲收入達到26億元(約201億港元)。

不過,在PUBG 風光無限的成功背後,Krafton創辦人金昌漢(Kim Chang Han)曾經歷多次初創失敗。金昌漢曾指,開發PUBG前正處於人生低谷期,是他「人生中最黑暗的時期」,公司能夠從初創企業成長到策劃上市的階段,當中過程殊不容易。

年少時為天才電腦高手

據外媒報道,金昌漢在1975年出生,在他年僅十歲時,便已贏得由南韓科學技術資訊通信部(Ministry of Science and ICT)舉辦的科技競賽,並相繼獲得多項跟程式編碼有關的全國性獎項。

32歲的他在2007年成立Bluehole Studio(Krafton的前身),公司曾開發幾款多人大型在線角色扮演遊戲,但公司曾被韓國網絡遊戲巨頭NCsoft指控旗下遊戲涉盜用遊戲的原始碼,引發近4年的版權糾紛。在2014年時,金昌漢不得不裁走公司近三分之一的員工。

隨後Bluehole Studio收購開發商Ginno Games,金昌漢亦再堅持開發多人在線角色扮演遊戲,例如2015年公司曾推出一套名為《Devillian》的免費動作角色扮演游戲遊戲,玩家扮演一位墮落的神明,然後在不斷戰鬥的過程中增強實力、升級、提升自己的裝備。遊戲最後回響不大,在遊戲網站Metacritic的評分中,《Devillian》僅得63分。

萬念俱灰之際,金昌漢下定決心以PUBG作為最後一次嘗試的機會。當時他靈感湧現,決定製作一個以「最後倖存者」為概念的大逃殺遊戲。

金昌漢向媒體回想他當時的決心﹕

「當時我的每條神經都在告訴我,一定要去製作這款遊戲。」

"Every Fiber in my being was telling me to make this game,"