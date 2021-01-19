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【騰訊投資】《絕地求生》開發商Krafton謀上市　創辦人曾多次創業失敗、PUBG是怎樣煉成的？

新股IPO 19:14 2021/01/19

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早前外媒報道，騰訊（00700）投資的《絕地求生》（PUBG）遊戲開發商Krafton擬於韓國上市。

早前外媒報道，騰訊 （00700） 投資的《絕地求生》（PUBG）遊戲開發商Krafton擬於韓國上市，有望超越往年三星人壽的新股集資額，為近來韓國最大型的新股上市公司，估值可望達到260億美元（約2,015億美元）。

《絕地求生》開發商Krafton傳明年上市，詳情可見﹕【下一頁】

PUBG 2017年在遊戲平台Steam發行正式版本，其手遊版本PUBG Mobile則在2018年由3月由騰訊和Krafton共同推出。在PUBG Mobile發行後不足4個月內，PUBG在蘋果iOS和Android平台的下載量分別已突破1億次。截至2020年年底，據市場調研機構Sense Tower數據，PUBG Mobile更曾成為全球最吸金遊戲，遊戲收入達到26億元（約201億港元）。

《原神》擊敗騰訊《絕地求生》，首周全球收入4.65億，詳情可見﹕【下一頁】

不過，在PUBG 風光無限的成功背後，Krafton創辦人金昌漢（Kim Chang Han）曾經歷多次初創失敗。金昌漢曾指，開發PUBG前正處於人生低谷期，是他「人生中最黑暗的時期」，公司能夠從初創企業成長到策劃上市的階段，當中過程殊不容易。

年少時為天才電腦高手

據外媒報道，金昌漢在1975年出生，在他年僅十歲時，便已贏得由南韓科學技術資訊通信部（Ministry of Science and ICT）舉辦的科技競賽，並相繼獲得多項跟程式編碼有關的全國性獎項。

32歲的他在2007年成立Bluehole Studio（Krafton的前身），公司曾開發幾款多人大型在線角色扮演遊戲，但公司曾被韓國網絡遊戲巨頭NCsoft指控旗下遊戲涉盜用遊戲的原始碼，引發近4年的版權糾紛。在2014年時，金昌漢不得不裁走公司近三分之一的員工。

隨後Bluehole Studio收購開發商Ginno Games，金昌漢亦再堅持開發多人在線角色扮演遊戲，例如2015年公司曾推出一套名為《Devillian》的免費動作角色扮演游戲遊戲，玩家扮演一位墮落的神明，然後在不斷戰鬥的過程中增強實力、升級、提升自己的裝備。遊戲最後回響不大，在遊戲網站Metacritic的評分中，《Devillian》僅得63分。

萬念俱灰之際，金昌漢下定決心以PUBG作為最後一次嘗試的機會。當時他靈感湧現，決定製作一個以「最後倖存者」為概念的大逃殺遊戲。

金昌漢向媒體回想他當時的決心﹕

「當時我的每條神經都在告訴我，一定要去製作這款遊戲。」

"Every Fiber in my being was telling me to make this game，"

PUBG推出後反應熱烈，而Bluehole 在PUBG推出後次年更名為「Krafton」，據Krafton官網指，Krafton的願景是「成為遊戲製作的大師」，公司將抱持著成為遊戲制作名家的不變初心和挑戰精神去開發遊戲，實現非一般的「匠人精神」。

除了開發遊戲以外，金昌漢更向媒體透露，Krafton有意向影音業務範疇發展，公司未來或可能拍攝電影或電視劇。

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編輯﹕賴奕羚

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