【南韓疫情】首現巴西變種新冠病毒 連續兩日確診維持4百宗水平

南韓疫情日前稍有回落，惟當地首次出現巴西變種新冠病毒的病例，累計境內已有3種變種病毒。

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據了解，南韓有感染於巴西和南非發現的變異病毒病例各增1宗，當局未有透露個案詳情。南韓境內發現的變種新冠病毒增至3種，變異病毒病例增至18宗。其中，感染在英國發現的變異病毒有15宗。

南韓過去一天新增確診病例386宗，連續兩日維持在4百宗以下，當中351宗是社區感染，大部分位於首都圈。目前南韓累計7.3萬宗確診個案，單日增至19宗病例，死亡人數累計1283名。

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責任編輯：潘曉豐