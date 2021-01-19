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【南韓疫情】首現巴西變種新冠病毒 連續兩日確診維持4百宗水平

環球政經 17:22 2021/01/19

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南韓疫情日前稍有回落，惟當地首次出現巴西變種新冠病毒的病例，累計境內已有3種變種病毒。

【南韓疫情】單日增389宗成近3個月最低增幅 總統文在寅：下月起啟動全國注射疫苗工作:【下一頁

據了解，南韓有感染於巴西和南非發現的變異病毒病例各增1宗，當局未有透露個案詳情。南韓境內發現的變種新冠病毒增至3種，變異病毒病例增至18宗。其中，感染在英國發現的變異病毒有15宗。

南韓過去一天新增確診病例386宗，連續兩日維持在4百宗以下，當中351宗是社區感染，大部分位於首都圈。目前南韓累計7.3萬宗確診個案，單日增至19宗病例，死亡人數累計1283名。

延伸閱讀：接種疫苗5大注意事項：留意過敏情況　準備現正服用藥物清單【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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