法國民眾誤信5G或助長病毒傳播 在當地火燒多個訊號發射站 電視和電台廣播服務受阻

綜合外媒報導，外國有部分網民誤信網絡謠言，認為5G科技對人類有重大害處，或會助長病毒傳播、致癌，對環境及個人私隱也有重大影響，因此對5G科技存有偏見，有部分組織更呼籲人們燒毀有關5G網絡設備。近日有法國報章收到自稱「廢除 5G 委員會」寄出的信件，稱今次行動為「鳥語風聲」，揚言一早已向 5G 宣戰。

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近日法國有民眾因反對5G網絡，在當地火燒多個訊號發射站，導致150萬名居民無法正常接收電視和電台廣播服務。據外媒報道，法國維埃納省里摩日市（Limoges），有民眾在當地焚燒3個訊號發射站，該場大火摧毀了一個 230 米高垂直電塔，當局其後出動20多名消防員到場撲救。

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據知受破壞的電塔為法國電信公司Orange所有，影響多個省份通訊網絡，當地有150萬名居民無法使用電視和電台廣播服務，至今逾千名用戶未能收看網絡電視，當地法院表示已就此事展開調查，暫時未有人被捕，同時當地並沒有提供 5G 網絡

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責任編輯：翁嘉陽