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【大行點睇】大和看好內地證券業 受惠資本市場改革 大幅上調這股目標價55%

股樓投資 18:39 2021/01/19

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除了港股，內地股市踏入新一年亦強勢開局，利好多隻中資金融股。大和發表報告指，中國資本市場改革的主要目標是促進國內金融週期發展，即中國ADR的上市和交易，接下來的目標是改革上市和交易系統，加強跨境交易並促進長期投資者。

大和認為，資本市場改革很可能成為２０２１年行業盈利和估值提升的最大催化劑，認為監管機構加強資本市場改革的主要目標是建立有競爭力的證券交易所。該行預計，2020至2021年Ｈ股上市證券公司的平均盈利，將增長35至40％。該行亦對中國證券行業維持「正面」評級，並同時建議買入3隻中資券商股。

[騰訊700] 微信小程序 去年交易額按年大增逾倍 騰訊半日見673.5元新高   詳情請看【下一頁

大和看好3大券商股一覽：

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大和看好，獲上調目標價達55%的招商證券（06099）以高資產淨值人士為中心的財富管理策略，將為公司提供可持續的優勢，公司去年首三季的經紀市佔率上升0.7個百分點至4.8％，佣金收入只按年跌2％，優於行業平均９％的跌幅。該行續指，去年第四季度Ａ股日均成交量按年增長８６％，將支持公司全年盈利增長強勁。該行將招商證券2021至2022年預測純利提高25至26％，維持為行業首選。

延伸閱讀【2021部署】中信證券看好新經濟股 能助港股擺脫「雙低」格局 預測9股未來有力染藍  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

招商證券（06099） 經濟

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