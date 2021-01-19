【MPF】宏利推MPF退休收益基金料今年目標維持派息4厘

▲ 宏利MPF退休收益基金總資產約7.6億港元。

宏利早於去年9月份推出全港首隻強積金退休收益基金，公司今日宣布，該基金昨日首度派息，每基金單位獲得0.033元，以基金單位首日價格計算，相等於年度化4%派息率，合乎早前預期。

宏利香港僱員福利業務部副總裁兼主管吳清發表示，因投資回報較預期好，故基金提前派息，又料有信心退休收益基金今年派息率維持4%。

該退休收益基金單位價格自去年9月21日至今年1月15日基金單位價格上升10%，總資產達7.6億港元，總投資收益約4000萬港元。

宏利投資管理亞洲區資產配置高級組合經理盧淑華表示，截至去年年底，基金的股債資產配置為五五佔比，基金主要從股息、債息及資本增值中賺取收益。

未來，退休基金資產配置主要為6成固定收益配置及4成股票。在股票方面，對美國、新興市場、亞洲（日本除外）及中國為增持；對港股持有中性看法及略為減持歐股。固定收益方面，她看好新興市場、亞洲（日本除外）和全球信貸，香港、美國政府和歐洲政府略為減持。

據宏利提供的數據顯示，宏利MPF退休收益基金的組成資產包括20% MPF新供款和80%MPF 轉移資產，當中有2成18至54歲的宏利MPF退休收益基金成員將全部個人MPF資產投資於基金中；超過5成的65歲或以上的MPF退休收益基金成員中將全數個人MPF資產投資於基金當中。

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責任編輯：謝卓榮