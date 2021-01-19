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三星Galaxy Z Flip 3規格曝光　支援120Hz螢幕更新率

科技 17:15 2021/01/19

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預計下半年推出的Galaxy Z Flip 3近日就有更多規格細節曝光，有指其定價竟比上一代更昂貴。

三星（Samsung）剛發佈新一代旗艦手機Galaxy S21系列，引起不少外界注目。近日網上流傳的消息，亦開始轉向三星的摺疊屏幕手機。而預計下半年推出的Galaxy Z Flip 3近日就有更多規格細節曝光，有指其定價竟比上一代更昂貴。

即看三星旗艦5G手機Galaxy S21系列

Samsung預計會在下半年推出新一代Galaxy Z Fold和Galaxy Z Flip系列摺屏手機，以取代Galaxy Note系列，而第二代的Galaxy Z Flip則預計命名為Galaxy Z Flip 3。據爆料者Anthony（@TheGalox_）日前在Twitter公開發文指，Galaxy Z Flip 3將配備UTG玻璃AMOLED顯示屏，並支援120Hz螢幕更新率，尺吋為6.7至6.9吋，而且配上窄邊框和細小的自拍相機孔，採用1,200萬拍攝像素鏡頭。

機身設計方面，TheGalox_表示，Galaxy Z Flip3的外形與Galaxy S21系列相同，不過規格預計則與前一代差不多，還採用Snapdragon 888處理器。新機蠻配備一個小型前置屏幕，能顯示更多資訊，方便用戶使用；而由於機身採用全新的鉸位設計，故擁有更佳的防水防塵性能。

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至於定價方面，雖然自Galaxy S21系列起，三星開始不再隨手機包裝盒附帶充電器和耳機，但售價並沒有因此下降。Samsung Galaxy Z Flip 3的售價預計為1,499美元（約港幣11,620元），相比起去年發表的Galaxy Z Flip 5G，增加了50美元（約港幣388元）。

責任編輯：施雯雯

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