【緣份到了@iM網欄】要時刻保持醒覺 別讓修行麻醉了我們

跟大家分享一個小故事…

午後的禪堂，首座和尚正在打坐， 一個小和尚卻躺在禪凳上睡覺，還發出呼呼的鼾聲。

這時，老方丈推門走入禪堂。小和尚聽見聲響，微微睜眼瞟了一下，翻個身繼續睡。首座和尚則目不斜視，打坐用功。

“啪！”只見老和尚舉起香板，重重打下去！ 香板落在首座和尚的肩頭。

首座和尚大為不解，忍不住詢問：“師父，我在打坐，他在睡覺，為何您不打他，卻來打我？”

方丈不由分說，又是一大板子： “打的就是你！人家睡覺都在用功， 你卻坐在這裏打妄想！”

“啪！”如果這一板子打在你身上，你會作何感想呢？

當我們日復一日做著表面修行的功課，心卻一直對外攀緣，觀察他人過失，對比他人的毛病，還自覺自己比較好。慢慢被修行的形式所麻醉，而忘失了修心本義。

有時在修行的過程中，會迷失了自己，當日復一日做著修行的功課時， 是否已慢慢被修行的形式所麻醉， 而忘記了修行核心到底是為什麼？

大家有沒有這種感覺? 或者已麻木了? 道理就好像我們每天使用同一支香水，久而久之，自己的嗅覺幾乎沒法分辨這種香味，但旁邊的人卻聞得一清二楚。

我們的而且確學了很多佛學知識和法義，心態好的時候，很多道理都說得頭頭是道，待人接物都友善，認為自己很努力的修行，自我感覺良好。

但當自己心情不好時，諸事不順，什麼修行都忘記了。南無第三世多杰羌佛經常在法音內提到，這邊廂在努力修行，那邊廂就和人爭辯是非，經常把道理掛在口邊，但遇到事情還是著急上火，半點虧也不肯吃，本性畢露。

撫心自問，自己真的在修行嗎?

在日常生活上，發生了一些小問題，吵起架來，選擇跟對方吵? 還是向對方道歉? 這個就是考驗自己的忍辱。

「菩薩畏因，凡夫怕果」，如果我們要真正修行，就要有一顆畏因的心，而不是怕果的心態，要時刻保持醒覺，一日三審。我們撫心自問，修行為了什麼? 人生無常，是否要再假修行? 還是重新學習，保持學佛如初心，管好自己的身口意，腳踏實地修行！

作者_旺秋（賴櫻華）簡介： 學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。 Blog：https://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

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