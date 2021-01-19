【字節跳動】抖音支付正式上綫　傳將登台央視春晚、能否複製微信支付成功之路？

▲ 抖音支付正式上綫，傳成為央視春晚獨家紅包合作夥伴，有望複製微信支付成功之路？

抖音支付正式在抖音App內上綫。據內地媒體報道，抖音除支持阿里巴巴 （09988） 支付寶及騰訊 （00700） 微信支付之外，還新增入口「抖音支付」。隨著抖音支付上綫，意味支付寶和微信支付將迎來一大勁敵。

抖音支付與支付寶及微信支付的功能相近，提供充值、提現、轉賬及查詢等功能，由武漢合眾易寶科技公司提供服務，將由其代收款或付款。目前，抖音支持多家內地銀行的儲蓄卡和信用卡，通過實名認證之後可透過抖音支付。

至於服務費方向，抖音支付現時實行免費政策，用戶透過抖音支付賬戶充值、提現和轉賬時，均免收手續費。惟須注意，根據抖音服務協議提及，不排除以後調整服務手續費收費標準的可能。

抖音支付上綫 謀求登上央視春晚？

自去年字節跳動收購武漢合眾易寶，並拿下支付牌照後，抖音開始布局支付業務。目前，抖音還持有小貸牌照、保險經紀牌照、證券投顧3大牌照。

最近更是傳來抖音取代拼多多（美：PDD）成為央視春晚獨家紅包互動夥伴。有業績猜測，抖音有機會複製微信支付的成功之路。2015年，微信紅包登陸春晚舞台，短短2天內，微信支付新增個人銀行卡2億張，微信支付就此起飛。

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編輯：陳華