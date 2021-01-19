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【BLM】遭警跪殺黑人男子 家人獲NBA艾榮無私贈屋

環球社會熱點 16:35 2021/01/19

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去年美國黑人男子弗洛伊德被遭白人警員跪頸致死事件，引發多次衝擊美國及全球的反種族歧視示威，繼而出現「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，BLM）平權運動。事件引起體壇關注，其中，美國職業籃球賽（NBA）球星K艾榮，半年前原來低調地購入一棟獨立屋，給予弗洛伊德家人。

弗洛伊德（George Floyd）的好友，NBA前球員傑克遜（Stephen Jackson） 在節目中證實，布魯克林籃網球星K艾榮（Kyrie Irving），大約半年前購入一間獨立屋，給予弗洛伊德家人。

K艾榮已非首次作出類似善舉，之前曾向女子職業籃球聯盟（WNBA）中，選擇不參加2020年賽季剩餘比賽的球手，捐贈了150萬美元（約1,163萬港元）。

法國巴黎警察毆打黑人音樂家 遭政府停職候查 【下一頁】

傑克遜同時透露，弗洛伊德家人也受到多方援助。

其中，美國饒舌歌手小韋恩（Lil Wayne）經理人送了一架平治（Mercedes-Benz）汽車；演藝天后芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）則捐贈了迪士尼股票。

去年5月，黑人男子弗洛伊德遭明尼阿波利斯（Minneapolis）白人警察，頸跪8分46秒後，送院證實不治。他的死亡觸發美國多處示威，要求正視國內種族歧視問題。

責任編輯：李俊儀

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