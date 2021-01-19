【小老闆生意經@iM網欄】抓緊顧客消費心理 商家應推出優惠吸客

本地限聚、限晚市堂食的政策仍然生效，不少商場為了刺激消費，紛紛推出大幅度折扣的商場優惠。例如九龍倉置業（1997）旗下的海港城及時代廣場推出的優惠推廣計劃就最為人關注，優惠推廣覆蓋兩大商場逾480家商戶及餐廳，不少市民更為了換優惠劵，不惜排隊等待逾半小時以上。

加大力度推廣旨在刺激人流

為何這兩間商場的優惠推廣會引起市場很大的迴響？原因是在新冠肺炎疫情影響下，本地零售業大受打擊，商場不惜推出優惠計劃去令商場的人流回升，而其折扣幅度亦很大，可謂史無前例。

例如在海港城，顧客只要同日消費每2,000元即可換領指定100元購物及指定50元美食優惠券各2張，消費每5,000元可額外換領指定500元購物優惠券1張。最多可累積3張不同商戶的消費單據。逢星期日消費更可獲雙倍獎賞，而逢星期一至星期五（公眾假期外）晚上6時後更可獲三倍獎賞，換領高達19,500元優惠券。

是次商場派送的購物優惠券涉及的金額很大，因此吸引到不少市民趁假日特地到此商場消費，造成話題。難得筆者最近每次經過這個商場，都有不少人排隊換優惠劵或使用優惠卷購物的人龍。

折扣優惠催生非理性消費

如果我代入一個顧客的身份，只要跟一個朋友約好，星期日在商場吃個午餐或下午茶，6時後再每人在萬寧或屈臣氏各自買幾百元生活日用品，湊夠2,000元消費其實一點都不困難。之後就各自有指定100元購物及指定50元美食優惠券各2張，感覺十分划算。但是，明明不是商場派錢，為何顧客仍會覺得這樣消費是特別划算呢？

不少人都會有一個錯誤的心理，就是明明一張100元減50元的優惠卷，是先要付出100元才可以減50元。但是，不少人都會覺得這張減50元的優惠卷，就好像收到50元一樣，不使用這張優惠卷就是浪費50元。不過事實上剛好是相反，使用減50元的優惠卷只是會令人多花費50元。話雖如此，人們依然會因為手上多了優惠卷而進行非理性消費，因為折扣而買下一堆根本不需要急著使用的物品。

然而，代入一個商家的角度，推出優惠卷可謂雙贏的局面，一方面可帶旺人流，另一方面可刺激生意，而顧客亦感覺良好。疫情影響下，本地零售業遇冷，只要可以刺激人們消費，商家何樂而不為呢？

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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